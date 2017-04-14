Новая модификация Jaguar F-Type доберется до России летом
Мотор выступает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Quickshift. Такое сочетание обеспечивает купе разгон до 100 км/ч с места всего за 5,7 секунды, а максимальная скорость новинки составляет 249 км/ч.
Новая «начинка» положительно сказалась на весе спорткара. F-Type стал легче на 52 кг легче и получил индивидуальную настройку шасси. Также в перечень оснащения автомобиля вошли система автономного экстренного торможения, система распознавания дорожных знаков, адаптивный ограничитель скорости и функция удержания полосы движения.
А вот внешне британский спорткар преобразился за счет светодиодной оптики и других бамперов. В отделке салона использованы хромированные и алюминиевые декоративные элементы. Цены на новый Jaguar F-Type станут известны ближе к дате начала продаж.
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