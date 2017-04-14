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14 апреля 2017, 10:03

Новая модификация Jaguar F-Type доберется до России летом

На автосалоне в Нью-Йорке Jaguar представил новую версию спортивного купе F-Type с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Такая модификация доберется и до российских потребителей – летом текущего года.
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Мотор выступает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Quickshift. Такое сочетание обеспечивает купе разгон до 100 км/ч с места всего за 5,7 секунды, а максимальная скорость новинки составляет 249 км/ч.

Новая «начинка» положительно сказалась на весе спорткара. F-Type стал легче на 52 кг легче и получил индивидуальную настройку шасси. Также в перечень оснащения автомобиля вошли система автономного экстренного торможения, система распознавания дорожных знаков, адаптивный ограничитель скорости и функция удержания полосы движения.

А вот внешне британский спорткар преобразился за счет светодиодной оптики и других бамперов. В отделке салона использованы хромированные и алюминиевые декоративные элементы. Цены на новый Jaguar F-Type станут известны ближе к дате начала продаж.

Новинки и концепт кары Ягуар

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Отзывы по теме
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Новая модификация Jaguar F-Type доберется до России летом
Мотор выступает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Quickshift. Такое сочетание обеспечивает купе разгон до 100 км/ч с места всего за 5,7 секунды, а максимальная скорость новинки составляет 249 км/ч. Новая «начинка» положительно сказалась на весе спорткара. F-Type стал легче на 52 кг легче и получил индивидуальную настройку шасси. Также в перечень оснащения автомобиля вошли система автономного экстренного торможения, система распознавания дорожных знаков, адаптивный ограничитель скорости и функция удержания полосы движения.А вот внешне британский спорткар преобразился за счет светодиодной оптики и других бамперов. В отделке салона использованы хромированные и алюминиевые декоративные элементы. Цены на новый Jaguar F-Type станут известны ближе к дате начала продаж.
2017-04-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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