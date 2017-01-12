Новый Toyota Highlander доступен для заказа у дилеров
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У крупногабаритного кроссовера иные, нежели до сих пор, фары, решетка радиатора, бамперы (передний и задний). Колесные диски двухцветные, 19-дюймовые. У экстерьера теперь 3 цветовых оформления: серебристый, коричневый и темно-красный металлик.
Изображение с 4 камер припомощи компьютерной обработки трансформируется в панорамную картинку,
включая вид сверху, режим «прозрачный автомобиль» и другие. При отображении виртуальных видов автомобиля обращает внимание полное отсутствие «швов» и неплохая детализация.
Кроссовер оснащен мультимедийной системой Toyota Touch 2 with Go со встроенной навигацией. Система поддерживает распознавание голосовых команд, совместимость с мобильными устройствами по
беспроводному каналу Wi-Fi, отрисовку карт в 3D-режиме, режим «двойного экрана» для навигации и виджетов. В салоне реализовано 4 источника питания для мобильных устройств: мультимедийный разъем AUX/USB, пара 2,1-амперных USB-разъемов и розетка питания на 12 Вольт.
Highlander – первый в линейке Toyota на нашеем рынке с двигателем V6 объемом 3,5 литра нового поколения и 8-ступенчатой АКПП. Коробка, как обещает автопроизводитель, обладает расширенным диапазоном передаточных чисел, новым адаптивным алгоритмом работы, а также более плавными переключениями.
Стартовая стоимость обновленного автомобиля - 3 635 000 рублей.
Даже неуклонный рост цен на бензин в США не в силах повлиять на тенденцию последних лет: все больше автомобилистов Нового Света отдают предпочтение вседорожным моделям. А спрос, как известно, рождает предложение. Вот и "Тойота" решила добавить в свой модельный ряд еще одну машину - в промежуток между ...
Тайота замечательная машинка и мало достойных конкурентов имеет в своем классе. Хотя и есть некоторые недоработки, но как и у всех производителей... А вот стоит все таки покупать только у проверенных автодиллеров. И не скупитесь на время для проверки. Начните проверку с кузова. Обязательно проверяйте ...
Новый Toyota Highlander доступен для заказа у дилеров
Изображение с 4 камер припомощи компьютерной обработки трансформируется в панорамную картинку,включая вид сверху, режим «прозрачный автомобиль» и другие. При отображении виртуальных видов автомобиля обращает внимание полное отсутствие «швов» и неплохая детализация. {{material_103916}} Кроссовер оснащен мультимедийной системой Toyota Touch 2 with Go со встроенной навигацией. Система поддерживает распознавание голосовых команд, совместимость с мобильными устройствами побеспроводному каналу Wi-Fi, отрисовку карт в 3D-режиме, режим «двойного экрана» для навигации и виджетов. В салоне реализовано 4 источника питания для мобильных устройств: мультимедийный разъем AUX/USB, пара 2,1-амперных USB-разъемов и розетка питания на 12 Вольт. Highlander – первый в линейке Toyota на нашеем рынке с двигателем V6 объемом 3,5 литра нового поколения и 8-ступенчатой АКПП. Коробка, как обещает автопроизводитель, обладает расширенным диапазоном передаточных чисел, новым адаптивным алгоритмом работы, а также более плавными переключениями. Стартовая стоимость обновленного автомобиля - 3 635 000 рублей.
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