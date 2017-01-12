12 января 2017, 15:14

Новый Toyota Highlander доступен для заказа у дилеров

У крупногабаритного кроссовера иные, нежели до сих пор, фары, решетка радиатора, бамперы (передний и задний). Колесные диски двухцветные, 19-дюймовые. У экстерьера теперь 3 цветовых оформления: серебристый, коричневый и темно-красный металлик.
Новый Toyota Highlander доступен для заказа у дилеров
Изображение с 4 камер припомощи компьютерной обработки трансформируется в панорамную картинку,
включая вид сверху, режим «прозрачный автомобиль» и другие. При отображении виртуальных видов автомобиля обращает внимание полное отсутствие «швов» и неплохая детализация.
 
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Кроссовер оснащен мультимедийной системой Toyota Touch 2 with Go со встроенной навигацией. Система поддерживает распознавание голосовых команд, совместимость с мобильными устройствами по
беспроводному каналу Wi-Fi, отрисовку карт в 3D-режиме, режим «двойного экрана» для навигации и виджетов. В салоне реализовано 4 источника питания для мобильных устройств: мультимедийный разъем AUX/USB, пара 2,1-амперных USB-разъемов и розетка питания на 12 Вольт.
 
Highlander – первый в линейке Toyota на нашеем рынке с двигателем V6 объемом 3,5 литра нового поколения и 8-ступенчатой АКПП. Коробка, как обещает автопроизводитель, обладает расширенным диапазоном передаточных чисел, новым адаптивным алгоритмом работы, а также более плавными переключениями.
 
Стартовая стоимость обновленного автомобиля - 3 635 000 рублей

Комплектации и технические характеристики

Toyota Highlander Элеганс 3.5 AT 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249
Объем двигателя3456
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.4
Загородный цикл8.4
Смешанный цикл10.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Тойота Хайлендер

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Форум Toyota Highlander
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Тайота замечательная машинка и мало достойных конкурентов имеет в своем классе. Хотя и есть некоторые недоработки, но как и у всех производителей... А вот стоит все таки покупать только у проверенных автодиллеров. И не скупитесь на время для проверки. Начните проверку с кузова. Обязательно проверяйте ...
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Saimaa
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Новый Toyota Highlander доступен для заказа у дилеров
Изображение с 4 камер припомощи компьютерной обработки трансформируется в панорамную картинку,включая вид сверху, режим «прозрачный автомобиль» и другие. При отображении виртуальных видов автомобиля обращает внимание полное отсутствие «швов» и неплохая детализация. {{material_103916}}  Кроссовер оснащен мультимедийной системой Toyota Touch 2 with Go со встроенной навигацией. Система поддерживает распознавание голосовых команд, совместимость с мобильными устройствами побеспроводному каналу Wi-Fi, отрисовку карт в 3D-режиме, режим «двойного экрана» для навигации и виджетов. В салоне реализовано 4 источника питания для мобильных устройств: мультимедийный разъем AUX/USB, пара 2,1-амперных USB-разъемов и розетка питания на 12 Вольт. Highlander – первый в линейке Toyota на нашеем рынке с двигателем V6 объемом 3,5 литра нового поколения и 8-ступенчатой АКПП. Коробка, как обещает автопроизводитель, обладает расширенным диапазоном передаточных чисел, новым адаптивным алгоритмом работы, а также более плавными переключениями. Стартовая стоимость обновленного автомобиля - 3 635 000 рублей. 
2017-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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