Новая версия Audi Q7 е-Tron обойдется в 81 тысячу долларов
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На авторынок Великобритании выводится гибридная версия кроссовера. Но есть информация, что сделавшие на нее предзаказ британцы еще не получили свои транспортные средства.
Официальными представителями компании Audi отмечается, что причиной задержки поставок гибридной модификации новинки является выявленная проблема питания непосредственно для модифицированных компонентов. Этот недостаток обнаружили именно у праворульных моделей, обладающих системой полного привода.
Сотрудниками пресс-центра сообщается: на сегодняшний день принимаются все меры для возобновления процессов заказов, а также доставки автомоделей Q7 е-Tron. Наряду с этим автокомпания принесла извинения своим потенциальным клиентам непосредственно за срывы сроков поставок автотранспорта.
Под капотом модификации Q7 е-Tron располагается 3-литровый силовой агрегат V6 TDI. Также в паре с этим мотором осуществляет работу электродвигатель. Гибридная версия кроссовера британским автолюбителям обойдется от 81 тыс. долларов.
Новая версия Audi Q7 е-Tron обойдется в 81 тысячу долларов
Официальными представителями компании Audi отмечается, что причиной задержки поставок гибридной модификации новинки является выявленная проблема питания непосредственно для модифицированных компонентов. Этот недостаток обнаружили именно у праворульных моделей, обладающих системой полного привода. Сотрудниками пресс-центра сообщается: на сегодняшний день принимаются все меры для возобновления процессов заказов, а также доставки автомоделей Q7 е-Tron. Наряду с этим автокомпания принесла извинения своим потенциальным клиентам непосредственно за срывы сроков поставок автотранспорта. Под капотом модификации Q7 е-Tron располагается 3-литровый силовой агрегат V6 TDI. Также в паре с этим мотором осуществляет работу электродвигатель. Гибридная версия кроссовера британским автолюбителям обойдется от 81 тыс. долларов.
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