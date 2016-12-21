21 декабря 2016, 18:41

Новая версия Audi Q7 е-Tron обойдется в 81 тысячу долларов

На авторынок Великобритании выводится гибридная версия кроссовера. Но есть информация, что сделавшие на нее предзаказ британцы еще не получили свои транспортные средства.
Официальными представителями компании Audi отмечается, что причиной задержки поставок гибридной модификации новинки является выявленная проблема питания непосредственно для модифицированных компонентов. Этот недостаток обнаружили именно у праворульных моделей, обладающих системой полного привода.
 
Сотрудниками пресс-центра сообщается: на сегодняшний день принимаются все меры для возобновления процессов заказов, а также доставки автомоделей Q7 е-Tron. Наряду с этим автокомпания принесла извинения своим потенциальным клиентам непосредственно за срывы сроков поставок автотранспорта.
 
Под капотом модификации Q7 е-Tron располагается 3-литровый силовой агрегат V6 TDI. Также в паре с этим мотором осуществляет работу электродвигатель. Гибридная версия кроссовера британским автолюбителям обойдется от 81 тыс. долларов.

Комплектации и технические характеристики

Audi Q7 Sport 3.0 AТ 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин333
Объем двигателя2995
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл9.4
Загородный цикл6.8
Смешанный цикл7.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q7
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Андрей
Audi тестирует топовую модификацию кроссовера Q7
Подвеска на моей Q7,очень плохая, травит воздух, а на сто , идиоты полные, готовы поменять всю подвеску, за мой счёт конечно, в частности "диллеры", на Медиков, в Питере, им бы в цирке работать
Георгий
Audi дает «зеленый свет» SQ7
Какой там бензин говорите в дизельный движок лить надо?
Алекс
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Новая версия Audi Q7 е-Tron обойдется в 81 тысячу долларов
Официальными представителями компании Audi отмечается, что причиной задержки поставок гибридной модификации новинки является выявленная проблема питания непосредственно для модифицированных компонентов. Этот недостаток обнаружили именно у праворульных моделей, обладающих системой полного привода. Сотрудниками пресс-центра сообщается: на сегодняшний день принимаются все меры для возобновления процессов заказов, а также доставки автомоделей Q7 е-Tron. Наряду с этим автокомпания принесла извинения своим потенциальным клиентам непосредственно за срывы сроков поставок автотранспорта. Под капотом модификации Q7 е-Tron располагается 3-литровый силовой агрегат V6 TDI. Также в паре с этим мотором осуществляет работу электродвигатель. Гибридная версия кроссовера британским автолюбителям обойдется от 81 тыс. долларов.
2016-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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