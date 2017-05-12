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12 мая 2017, 09:29

Новая версия Citroen Grand C4 Picasso готова к встрече с покупателями

Citroen расширяет линейку модификаций семейства Picasso за счет 7-местной версии Grand C4 Picasso с дизельным двигателем HDi 115 в сочетании с 6-ступенчатой «механикой».
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Предложенная покупателям вариация мотора Citroen Grand C4 Picasso отличается низким расходом топлива - 4,3 литра на 100 км в смешанном цикле и высоким крутящим моментом - 270 Нм при 1750 оборотах в минуту.
 
Двигатель HDi 115 с 6-ступенчатой «механикой» доступен на первом уровне комплектации Live, которая включает двухзонный климат-контроль, систему контроля усталости водителя, программируемый круиз-контроль и ограничитель скорости, датчик дождя и света, ESP, электрический стояночный тормоз, передние регулируемые подлокотники, колесные диски 16 дюймов, передние и задние электростеклоподъемники, зеркала с электроприводом и подогревом, подогрев передних сидений, аудиосистему RDS MP3, USB и Bluetooth, столики в спинках передних сидений, противотуманные фары, сенсорный экран 7 дюймов, тканевую отделку сидений.
 
Стоимость дизельной модификации Grand C4 Picasso составляет 1 599 000 рублей.
Напомним, что продажи обновленных С4 Picasso и Grand C4 Picasso стартовали в России в октябре прошлого года. На сегодняшний день доля обеих моделей семейства Picasso в сегменте составляет 47 %.

Комплектации и технические характеристики

Citroen Grand C4 Picasso Shine 1.6 AT
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовминивэн
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин120
Объем двигателя1560
Тип трансмисииавтоматическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл4.5
Загородный цикл3.6
Смешанный цикл3.9
ТопливоДТ
Все характеристики
Новинки и концепт кары Ситроен Гранд Пикассо

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Комментарии
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Отзывы по теме
Подскажите как запустить робот кпп на ситроен с4 гранд пикассо после аварии вытекло масло.
После аварии вытекло гидравлическое масло я его долил до уровня но начело вкл. только задняя передача а в перед не вкл. загарается сояночный тормоз N
oleggann80
робот после аварии не включается что делать?
Добрый день! Скажите как запустить робат 1.6 hdi.2007г. После аварии треснула бочок гидровл. Жидкости на кпп, жидкость вытекала забил другой жидкости по уровню, задняя вкл. , а потом обратно в положение N и блокируется ручник?
oleggann80
Форум Citroen C4 Picasso
скажите как развоздушить систему с4 гранд пикасо 2007г. Робот 6 со.
Oleggann80
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Новая версия Citroen Grand C4 Picasso готова к встрече с покупателями
Предложенная покупателям вариация мотора Citroen Grand C4 Picasso отличается низким расходом топлива - 4,3 литра на 100 км в смешанном цикле и высоким крутящим моментом - 270 Нм при 1750 оборотах в минуту. Двигатель HDi 115 с 6-ступенчатой «механикой» доступен на первом уровне комплектации Live, которая включает двухзонный климат-контроль, систему контроля усталости водителя, программируемый круиз-контроль и ограничитель скорости, датчик дождя и света, ESP, электрический стояночный тормоз, передние регулируемые подлокотники, колесные диски 16 дюймов, передние и задние электростеклоподъемники, зеркала с электроприводом и подогревом, подогрев передних сидений, аудиосистему RDS MP3, USB и Bluetooth, столики в спинках передних сидений, противотуманные фары, сенсорный экран 7 дюймов, тканевую отделку сидений. Стоимость дизельной модификации Grand C4 Picasso составляет 1 599 000 рублей.Напомним, что продажи обновленных С4 Picasso и Grand C4 Picasso стартовали в России в октябре прошлого года. На сегодняшний день доля обеих моделей семейства Picasso в сегменте составляет 47 %.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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