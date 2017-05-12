68
12 мая 2017, 09:29
Новая версия Citroen Grand C4 Picasso готова к встрече с покупателями
Citroen расширяет линейку модификаций семейства Picasso за счет 7-местной версии Grand C4 Picasso с дизельным двигателем HDi 115 в сочетании с 6-ступенчатой «механикой».
Предложенная покупателям вариация мотора Citroen Grand C4 Picasso отличается низким расходом топлива - 4,3 литра на 100 км в смешанном цикле и высоким крутящим моментом - 270 Нм при 1750 оборотах в минуту.
Двигатель HDi 115 с 6-ступенчатой «механикой» доступен на первом уровне комплектации Live, которая включает двухзонный климат-контроль, систему контроля усталости водителя, программируемый круиз-контроль и ограничитель скорости, датчик дождя и света, ESP, электрический стояночный тормоз, передние регулируемые подлокотники, колесные диски 16 дюймов, передние и задние электростеклоподъемники, зеркала с электроприводом и подогревом, подогрев передних сидений, аудиосистему RDS MP3, USB и Bluetooth, столики в спинках передних сидений, противотуманные фары, сенсорный экран 7 дюймов, тканевую отделку сидений.
Стоимость дизельной модификации Grand C4 Picasso составляет 1 599 000 рублей.
Напомним, что продажи обновленных С4 Picasso и Grand C4 Picasso стартовали в России в октябре прошлого года. На сегодняшний день доля обеих моделей семейства Picasso в сегменте составляет 47 %.
Комплектации и технические характеристики
|Citroen Grand C4 Picasso Shine 1.6 AT
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|минивэн
|Количество дверей/мест
|5/7
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|120
|Объем двигателя
|1560
|Тип трансмисии
|автоматическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|4.5
|Загородный цикл
|3.6
|Смешанный цикл
|3.9
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
Читайте по теме
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Citroen Campster переезжает дорогу «Калифорнии»
29.08.2016, 08:43
Citroen XM: вспоминая граненого оригинала
24.08.2016, 07:44
Пытаемся найти в продаже Citroen C-Elysee и Peugeot 301
03.04.2016, 15:01
Citroën готовит возвращение флагманского C6
06.01.2016, 18:55
Citroen Traction Avant: не такой, как все
13.11.2015, 09:10
Читайте по теме
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Citroen Campster переезжает дорогу «Калифорнии»
29.08.2016, 08:43
Citroen XM: вспоминая граненого оригинала
24.08.2016, 07:44
Пытаемся найти в продаже Citroen C-Elysee и Peugeot 301
03.04.2016, 15:01
Citroën готовит возвращение флагманского C6
06.01.2016, 18:55
Citroen Traction Avant: не такой, как все
13.11.2015, 09:10
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
После аварии вытекло гидравлическое масло я его долил до уровня но начело вкл. только задняя передача а в перед не вкл. загарается сояночный тормоз N
Добрый день! Скажите как запустить робат 1.6 hdi.2007г. После аварии треснула бочок гидровл. Жидкости на кпп, жидкость вытекала забил другой жидкости по уровню, задняя вкл. , а потом обратно в положение N и блокируется ручник?
скажите как развоздушить систему с4 гранд пикасо 2007г. Робот 6 со.
Интересные разделы
АвтоМосква Citroen Автомудрость Citroen АвтоПитер Citroen Дизайн и тюнинг Citroen Новинки и концепт кары Citroen Новости и акции автосалонов Citroen Автосалоны и дилеры марки Citroen Аренда и прокат авто марки Citroen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Citroen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Citroen
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное