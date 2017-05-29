29 мая 2017, 17:39
Новая версия Mitsubishi Pajero Sport вышла в Индии
Неизвестно, выйдет ли особая версия Pajero Sport прошлого поколения - Select Plus - на рынки других стран. Стоимость свежей вариации известного внедорожника - 2 860 000 рупий, что эквивалентно 2 500 000 рублей.
Под капотом Pajero Sport Select Plus устанавливается дизельный агрегат объемом 2,5 литра мощностью 178 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 6-скоростным «автоматом».
Новая комплектация Select Plus отличается от традиционных, уже зарекомендовавших себя версий, двухцветной окраской кузова, расширителями колесных арок, хромированными накладками на боковые зеркала и ручки дверей, а также оригинальными легкосплавными дисками черного цвета на 17 дюймов.
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В перечень оснащения входят светодиодные ходовые огни, интегрированные с противотуманными фарами, круиз-контроль, кожаная отделка салона, штатный мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а также развлекательная система для пассажиров второго ряда.
Комплектации и технические характеристики
|Mitsubishi Pajero Sport 2.4 АТ
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|181
|Объем двигателя
|2442
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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почему пропадает D на ходу и машина катится накатом mitsubishi pajero sport
Вы ошиблись насчет чудовищного руля. Для сведения сообщаю ЭТО у прежней модели Поджеро Спорт действительно очень большой радиус разворота. А у НОВОГО Поджеро Спорт он совсем небольшой, кстати один из лучших в своем классе. Вы видимо не сидели за рулем этой машины, а были просто зрителем.
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