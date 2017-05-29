29 мая 2017, 17:39

Новая версия Mitsubishi Pajero Sport вышла в Индии

Неизвестно, выйдет ли особая версия Pajero Sport прошлого поколения - Select Plus - на рынки других стран. Стоимость свежей вариации известного внедорожника - 2 860 000 рупий, что эквивалентно 2 500 000 рублей.
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Под капотом Pajero Sport Select Plus устанавливается дизельный агрегат объемом 2,5 литра мощностью 178 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 6-скоростным «автоматом».
 
Новая комплектация Select Plus отличается от традиционных, уже зарекомендовавших себя версий, двухцветной окраской кузова, расширителями колесных арок, хромированными накладками на боковые зеркала и ручки дверей, а также оригинальными легкосплавными дисками черного цвета на 17 дюймов.
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В перечень оснащения входят светодиодные ходовые огни, интегрированные с противотуманными фарами, круиз-контроль, кожаная отделка салона, штатный мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а также развлекательная система для пассажиров второго ряда.

Комплектации и технические характеристики

Mitsubishi Pajero Sport 2.4 АТ
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин181
Объем двигателя2442
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
ТопливоДТ
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
почему пропадает D на ходу и машина катится накатом mitsubishi pajero sport
777
Jeep Cherokee или Mitsubishi Pajero Sport
Вы ошиблись насчет чудовищного руля. Для сведения сообщаю ЭТО у прежней модели Поджеро Спорт действительно очень большой радиус разворота. А у НОВОГО Поджеро Спорт он совсем небольшой, кстати один из лучших в своем классе. Вы видимо не сидели за рулем этой машины, а были просто зрителем.
Петр
Паджеро Спорт. Лопается лобовое стекло.
куплена новая машина Паджеро-Спорт в августе 2015 года. До этого опыт эксплуатации Паджеро 3,8 бензин, автомат и еще около 20 машин различных марок. По ходовой и движку особых вопросов нет. а вот лобовое стекло - дерьмо натуральное - лопнуло на всю длину по зоне обдува в морозные дни января. По заявлению ...
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Новая версия Mitsubishi Pajero Sport вышла в Индии
Под капотом Pajero Sport Select Plus устанавливается дизельный агрегат объемом 2,5 литра мощностью 178 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 6-скоростным «автоматом». Новая комплектация Select Plus отличается от традиционных, уже зарекомендовавших себя версий, двухцветной окраской кузова, расширителями колесных арок, хромированными накладками на боковые зеркала и ручки дверей, а также оригинальными легкосплавными дисками черного цвета на 17 дюймов.{{material_119303}}В перечень оснащения входят светодиодные ходовые огни, интегрированные с противотуманными фарами, круиз-контроль, кожаная отделка салона, штатный мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а также развлекательная система для пассажиров второго ряда.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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