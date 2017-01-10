10 января 2017, 08:07

Новгородские приставы арестовали более 400 автомобилей

В ушедшем году новгородские судебные приставы арестовали свыше 400 автомобилей должников на общую сумму, превышающую 150 млн рублей. По закону, наложение ареста возможно при наличии долга, превышающего 3 тыс. рублей. Поэтому, как информирует пресс-служба ведомства, без машин могли оказаться несколько тысяч жителей 53-го региона.
Под самый занавес 2016 года один новгородец не пожелал расстаться с дорогим автомобилем и после ареста был вынужден оплатить миллионный долг по налогам. Другой гражданин, проживающий в области, только после принудительной меры вспомнил об ответственности перед своим ребенком. Когда судебный пристав пригрозил мужчине арестом авто, должник поспешил к банкомату за деньгами и оплатил алименты.
 
Как правило, транспортные средства после ареста нередко остаются у владельцев под их ответственное хранение. Однако и такая мера часто принуждает должников к оплате долгов по алиментам, кредитам и налогам. Большое внимание в 2016 году сотрудники службы уделяли взысканию штрафов за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

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Новгородские приставы арестовали более 400 автомобилей
Под самый занавес 2016 года один новгородец не пожелал расстаться с дорогим автомобилем и после ареста был вынужден оплатить миллионный долг по налогам. Другой гражданин, проживающий в области, только после принудительной меры вспомнил об ответственности перед своим ребенком. Когда судебный пристав пригрозил мужчине арестом авто, должник поспешил к банкомату за деньгами и оплатил алименты. Как правило, транспортные средства после ареста нередко остаются у владельцев под их ответственное хранение. Однако и такая мера часто принуждает должников к оплате долгов по алиментам, кредитам и налогам. Большое внимание в 2016 году сотрудники службы уделяли взысканию штрафов за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.
2017-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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