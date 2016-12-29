Новинка от Geely и Volvo появилась в Китае

Совместно произведенный брендами кроссовер – первый в линейке марки Lynk&Co, созданной в уходящем году. Известно, что официальная презентации внедорожника состоится в 2017-м.
Изначально он будет распространяться только в Китае, однако, вскоре и автолюбители США смогут оценить новинку. Когда она появится в России, не сообщается.
Презентация нового шведско-китайского суббренда состоялась в октябре 2016 года, тогда же был представлен концепт Lynk&Co 01. SUV будет построен на базе производственной платформы, разработанной инженерами Geely и Volvo. По предварительным данным, в моторную гамму войдут 1,5- и 2,0-литровые силовые агрегаты, а также гибридная силовая установка.
Ожидается, что новинка будет предложена как с передним, так и с полным приводом.
Крыло помял на ауди во дворе, официалы сказали резать и менять, цену охренительную назвали, заехал в автомол, предложили отстучать. Согласился, родное все-таки лучше, чем замена, тем более швы сварные потом будут, краска на такой площади отличаться будет. Короче, прихожу забирать, следа от вмятины вообще ...
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Изначально он будет распространяться только в Китае, однако, вскоре и автолюбители США смогут оценить новинку. Когда она появится в России, не сообщается. Презентация нового шведско-китайского суббренда состоялась в октябре 2016 года, тогда же был представлен концепт Lynk&Co 01. SUV будет построен на базе производственной платформы, разработанной инженерами Geely и Volvo. По предварительным данным, в моторную гамму войдут 1,5- и 2,0-литровые силовые агрегаты, а также гибридная силовая установка. Ожидается, что новинка будет предложена как с передним, так и с полным приводом.
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