3 февраля 2017, 14:23

Новое поколение Audi А6 представят в 2018 году

Автомобиль по-прежнему будет иметь в конкурентах Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series и Volvo S90 и выйдет на рынок в следующем году с несколькими вариантами двигателей.
Ответственным за дизайн нового Audi А6 станет новый руководитель отдела дизайна компании Марк Лихте, которому принадлежит концепт Prologue. По некоторым данным, разработчики намерены убрать большинство кнопок из салона, управление этими функциями будет осуществляться посредством 2 экранов, интегрированных в центральную консоль, которая станет сенсорной.
 
Новый А6 будет основан на платформе VW MLB, которая сочетает углепластик, алюминий и высокопрочную сталь для снижения веса. Кроме того, автомобиль получит электрический турбодвигатель от SQ7 и, вероятно, 2-литровый 4-цилиндровый дизель. Эти моторы присоединятся к линейке стандартных 4- и 6-цилиндровых бензиновых и дизельных агрегатов.

Комплектации и технические характеристики

Audi A6 Sport 3.0 AМТ 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин333
Объем двигателя2995
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл9.9
Загородный цикл6.2
Смешанный цикл7.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Audi показали Ленину, кто «живее всех живых»!
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
psyhofreak
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Новое поколение Audi А6 представят в 2018 году
Ответственным за дизайн нового Audi А6 станет новый руководитель отдела дизайна компании Марк Лихте, которому принадлежит концепт Prologue. По некоторым данным, разработчики намерены убрать большинство кнопок из салона, управление этими функциями будет осуществляться посредством 2 экранов, интегрированных в центральную консоль, которая станет сенсорной. Новый А6 будет основан на платформе VW MLB, которая сочетает углепластик, алюминий и высокопрочную сталь для снижения веса. Кроме того, автомобиль получит электрический турбодвигатель от SQ7 и, вероятно, 2-литровый 4-цилиндровый дизель. Эти моторы присоединятся к линейке стандартных 4- и 6-цилиндровых бензиновых и дизельных агрегатов.
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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