Новое поколение Audi А6 представят в 2018 году

Автомобиль по-прежнему будет иметь в конкурентах Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series и Volvo S90 и выйдет на рынок в следующем году с несколькими вариантами двигателей.
Ответственным за дизайн нового Audi А6 станет новый руководитель отдела дизайна компании МаркЛихте, которому принадлежит концепт Prologue. По некоторым данным, разработчики намерены убрать большинство кнопок из салона, управление этими функциями будет осуществляться посредством 2 экранов, интегрированных в центральную консоль, которая станет сенсорной.
Новый А6 будет основан на платформе VW MLB, которая сочетает углепластик, алюминий и высокопрочную сталь для снижения веса. Кроме того, автомобиль получит электрический турбодвигатель от SQ7 и, вероятно, 2-литровый 4-цилиндровый дизель. Эти моторы присоединятся к линейке стандартных 4- и 6-цилиндровых бензиновых и дизельных агрегатов.
Здравствуйте. Хочу сказать спасибо сити-пилот. За их водителя, который меня спас, в буквальном смысле, выпил, пришлось искать через интернет сайт, который предлагает такие услуги.
Водитель приехал во время в назначенное место, затем завез меня к дому. Все супер. Советую.
Ответственным за дизайн нового Audi А6 станет новый руководитель отдела дизайна компании Марк Лихте, которому принадлежит концепт Prologue. По некоторым данным, разработчики намерены убрать большинство кнопок из салона, управление этими функциями будет осуществляться посредством 2 экранов, интегрированных в центральную консоль, которая станет сенсорной. Новый А6 будет основан на платформе VW MLB, которая сочетает углепластик, алюминий и высокопрочную сталь для снижения веса. Кроме того, автомобиль получит электрический турбодвигатель от SQ7 и, вероятно, 2-литровый 4-цилиндровый дизель. Эти моторы присоединятся к линейке стандартных 4- и 6-цилиндровых бензиновых и дизельных агрегатов.
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