Новое поколение BMW X3 поступит в продажу весной 2018 года
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Кроссовер создан на платформе CLAR, на которой также построен и Х7, проходящий в эти дни тестирования на дорогах Европы. В августе состоится официальная премьера новинки, а в сентябре авто презентуют в рамках Франкфуртского мотор-шоу.
Под капотом кроссовера будет бензиновый и дизельный двигатели, а к 2020 году концерн полностью перейдет на электрический вариант авто. Помимо стандартной, появятся две «заряженные версии» с 360- и 422-сильными твин-турбо двигателями.
Вседорожник станет первым в истории баварского бренда, построенным на заднеприводной архитектуре. Производители обещают, что вес Х3 уменьшится на 200 кг, улучшится его обзорность, станет больше места в салоне, а рулевое управление облегчится.
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Новое поколение BMW X3 поступит в продажу весной 2018 года
Под капотом кроссовера будет бензиновый и дизельный двигатели, а к 2020 году концерн полностью перейдет на электрический вариант авто. Помимо стандартной, появятся две «заряженные версии» с 360- и 422-сильными твин-турбо двигателями. Вседорожник станет первым в истории баварского бренда, построенным на заднеприводной архитектуре. Производители обещают, что вес Х3 уменьшится на 200 кг, улучшится его обзорность, станет больше места в салоне, а рулевое управление облегчится.
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