21 декабря 2016, 08:58

Новое поколение BMW X3 поступит в продажу весной 2018 года

Кроссовер создан на платформе CLAR, на которой также построен и Х7, проходящий в эти дни тестирования на дорогах Европы. В августе состоится официальная премьера новинки, а в сентябре авто презентуют в рамках Франкфуртского мотор-шоу.
Под капотом кроссовера будет бензиновый и дизельный двигатели, а к 2020 году концерн полностью перейдет на электрический вариант авто. Помимо стандартной, появятся две «заряженные версии» с 360- и 422-сильными твин-турбо двигателями.
 
Вседорожник станет первым в истории баварского бренда, построенным на заднеприводной архитектуре. Производители обещают, что вес Х3 уменьшится на 200 кг, улучшится его обзорность, станет больше места в салоне, а рулевое управление облегчится.

Комплектации и технические характеристики

BMW X3 xDrive35i 3.0 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин306 / 225 при 5800-6400
Объем двигателя2979
Тип трансмисииавтомат 8
Приводполный
Городской цикл10.7
Загородный цикл6.9
Смешанный цикл8.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары БМВ Х3, Х 3, X 3

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
Вопрос знатокам по подвеске
чтото садит аккумулятор с чего начать искать
санек
подвеска на bmwX3
| подскажите из-за чего на машине слишком жесткая подвеска, может проблема в амортизаторах или еще в чем то? Жесткая то она из-за амортизаторов, можно конечно смягчить, но надо обращаться в сервис
LenikC
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Новое поколение BMW X3 поступит в продажу весной 2018 года
Под капотом кроссовера будет бензиновый и дизельный двигатели, а к 2020 году концерн полностью перейдет на электрический вариант авто. Помимо стандартной, появятся две «заряженные версии» с 360- и 422-сильными твин-турбо двигателями. Вседорожник станет первым в истории баварского бренда, построенным на заднеприводной архитектуре. Производители обещают, что вес Х3 уменьшится на 200 кг, улучшится его обзорность, станет больше места в салоне, а рулевое управление облегчится.
2016-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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