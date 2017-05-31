31 мая 2017, 12:00

Новое поколение BMW X4 выехало на дорожные испытания

Инженеры BMW начали проводить дорожные испытания нового поколения кроссовера X4, премьера которого состоится в следующем году. Автомобиль построят на модульной платформе CLAR.
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BMW X4
Выпускается с 2014 г.
Новый от 3 540 000 до 3 690 000 Р
Объявлений: 21
Отзывов: 1
Это позволит разработчикам сделать машину легче на 100 кг по сравнению с предшественником и при этом с увеличенными габаритами. Дизайн новинки изменится за счет другой решетки радиатора, иных бамперов, оптики и новой выхлопной системы.

В силовую линейку войдут 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, а также 3-литровый агрегат с отдачей около 600 сил. Чуть позже на рынок выйдет и гибридная модификация модели.

В салоне новинки установят полностью цифровую приборную панель и большой сенсорный дисплей системы iDrive. На мировом авторынке Х4 составит конкуренцию Porsche Macan и Range Rover Evoque.

Новинки и концепт кары БМВ Х4

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X4
Продал в прошлом году туарега и взял новым этот премиум кроссовер. Изначально хотел х6, но переплачивать не захотел, решил, что бмв х4 2015 и так обладает всем необходимым. Выглядит он круто, салон нормальный, скопирован с х3, зато все сделано качественно и удобно. К дизелям отношусь с опаской, поэтому ...
NN
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Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
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Новое поколение BMW X4 выехало на дорожные испытания
{{model_6102}}Это позволит разработчикам сделать машину легче на 100 кг по сравнению с предшественником и при этом с увеличенными габаритами. Дизайн новинки изменится за счет другой решетки радиатора, иных бамперов, оптики и новой выхлопной системы.В силовую линейку войдут 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, а также 3-литровый агрегат с отдачей около 600 сил. Чуть позже на рынок выйдет и гибридная модификация модели.В салоне новинки установят полностью цифровую приборную панель и большой сенсорный дисплей системы iDrive. На мировом авторынке Х4 составит конкуренцию Porsche Macan и Range Rover Evoque.
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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