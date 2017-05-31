31 мая 2017, 12:00
Новое поколение BMW X4 выехало на дорожные испытания
Инженеры BMW начали проводить дорожные испытания нового поколения кроссовера X4, премьера которого состоится в следующем году. Автомобиль построят на модульной платформе CLAR.
В силовую линейку войдут 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, а также 3-литровый агрегат с отдачей около 600 сил. Чуть позже на рынок выйдет и гибридная модификация модели.
В салоне новинки установят полностью цифровую приборную панель и большой сенсорный дисплей системы iDrive. На мировом авторынке Х4 составит конкуренцию Porsche Macan и Range Rover Evoque.
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