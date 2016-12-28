28 декабря 2016, 14:59

Новое поколение Subaru WRX отложили на неопределенный срок

Спорткар, который должен был появиться в следующем году, «отложен в долгий ящик»: японцы решили ограничиться простым фейслифтингом уже существующей модели.
Производитель решил не торопиться со сменой поколений семейства WRX, поскольку последнее серьезное обновление спорткар пережил лишь в 2015 году. К следующему году семейству слегка «подтянут» внешность, вероятнее всего, приблизив ее к тем стандартам, которые зафиксировало новое поколение Impreza.
 
Вероятнее всего, с новой платформой спортивные модели Subaru перейдут на гибридные силовые установки. Global Platform разрабатывалась как раз с учетом возможности использования не только электромоторов в их составе, но и с прицелом на гибридный полный привод: высока вероятность того, что у нового WRX вращением задних колес займется как раз электродвигатель.
 
В настоящее время WRX оснащается 2-литровым турбомотором, развивающим 268 л.с. и 350 Нм крутящего момента, доступных уже с 2 000 об/мин. До 100 км/ч седан способен ускориться за 6 секунд. В России эта модификация в данный момент не продается: легально можно купить только более мощную версию WRX STi с 300-сильным мотором, которая оценена в минимальные 3 млн 399 000 рублей.
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| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
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caня
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Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
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Новое поколение Subaru WRX отложили на неопределенный срок
Производитель решил не торопиться со сменой поколений семейства WRX, поскольку последнее серьезное обновление спорткар пережил лишь в 2015 году. К следующему году семейству слегка «подтянут» внешность, вероятнее всего, приблизив ее к тем стандартам, которые зафиксировало новое поколение Impreza. Вероятнее всего, с новой платформой спортивные модели Subaru перейдут на гибридные силовые установки. Global Platform разрабатывалась как раз с учетом возможности использования не только электромоторов в их составе, но и с прицелом на гибридный полный привод: высока вероятность того, что у нового WRX вращением задних колес займется как раз электродвигатель. В настоящее время WRX оснащается 2-литровым турбомотором, развивающим 268 л.с. и 350 Нм крутящего момента, доступных уже с 2 000 об/мин. До 100 км/ч седан способен ускориться за 6 секунд. В России эта модификация в данный момент не продается: легально можно купить только более мощную версию WRX STi с 300-сильным мотором, которая оценена в минимальные 3 млн 399 000 рублей.
2016-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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