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18 апреля 2017, 09:23

Новую Skoda Octavia научат ездить самостоятельно

Skoda работает над следующим поколением своей модели Octavia, которое появится на свет в 2020 году. Автомобиль получит универсальную платформу MQB и продвинутое техническое оснащение.
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Например, машину научат ездить без участия водителя. Электроника будет вмешиваться в рулевое управление, чтобы избежать фронтального столкновения, и сможет самостоятельно управлять автомобилем. Также производитель оснастит машину еще некоторыми функциями беспилотной езды.

Skoda Octavia
Выпускается с 1999 г.
Новый от 940 000 до 1 761 000 Р
Объявлений: 1299
Отзывов: 12

Что касается силовой линейки, то помимо стандартных бензиновых и дизельных агрегатов новая «Октавия» обзаведется гибридной модификацией. «Начинка» такой версии позволит подзаряжать аккумуляторы от бытовой электросети. Чуть позже аналогичная установка будет доступна и для нового Superb.

А вот внешне следующее поколение Skoda Octavia отличится зауженными фарами головного света, которые сделают образ автомобиля более агрессивным. Кузов станет более обтекаемым.

Новинки и концепт кары Шкода Октавия

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
Skoda: Московское досье
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
наталья
Тест Skoda Octavia: все логично
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
Михаил
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Новую Skoda Octavia научат ездить самостоятельно
Например, машину научат ездить без участия водителя. Электроника будет вмешиваться в рулевое управление, чтобы избежать фронтального столкновения, и сможет самостоятельно управлять автомобилем. Также производитель оснастит машину еще некоторыми функциями беспилотной езды.{{model_1168}}Что касается силовой линейки, то помимо стандартных бензиновых и дизельных агрегатов новая «Октавия» обзаведется гибридной модификацией. «Начинка» такой версии позволит подзаряжать аккумуляторы от бытовой электросети. Чуть позже аналогичная установка будет доступна и для нового Superb.А вот внешне следующее поколение Skoda Octavia отличится зауженными фарами головного света, которые сделают образ автомобиля более агрессивным. Кузов станет более обтекаемым.
2017-04-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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