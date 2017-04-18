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18 апреля 2017, 09:23
Новую Skoda Octavia научат ездить самостоятельно
Skoda работает над следующим поколением своей модели Octavia, которое появится на свет в 2020 году. Автомобиль получит универсальную платформу MQB и продвинутое техническое оснащение.
Например, машину научат ездить без участия водителя. Электроника будет вмешиваться в рулевое управление, чтобы избежать фронтального столкновения, и сможет самостоятельно управлять автомобилем. Также производитель оснастит машину еще некоторыми функциями беспилотной езды.
Skoda Octavia
Выпускается с 1999 г.
Новый от 940 000 до 1 761 000 Р
Что касается силовой линейки, то помимо стандартных бензиновых и дизельных агрегатов новая «Октавия» обзаведется гибридной модификацией. «Начинка» такой версии позволит подзаряжать аккумуляторы от бытовой электросети. Чуть позже аналогичная установка будет доступна и для нового Superb.
А вот внешне следующее поколение Skoda Octavia отличится зауженными фарами головного света, которые сделают образ автомобиля более агрессивным. Кузов станет более обтекаемым.
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Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
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