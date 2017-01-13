13 января 2017, 15:47

Новую версию Ford Focus представят в 2018 году

Производитель не раскрывает все подробности будущей новинки, однако в Интернете уже появилась фотография автомобиля. Судя по ней, передняя часть получила большую головную оптику, и дополнительные противотуманные фары в нижней части переднего бампера.

На боковых зеркалах разместились дополнительные повторители. Разработчики ранее заявляли, что при создании обновленного Focus применят технологию, используемую при сборке Fiesta.

Информации о силовых установках пока не предоставлено, однако ранее сообщалось, что под капотом может расположиться модифицированный 2-литровый агрегат мощностью 260 л.с. Также ожидается, что у Focus появится новая независимая задняя подвеска. Информации о моторной гамме новинки пока нет.

Актуальная генерация хэтчбека увидела свет в 2010 году. В 2014-м автомобиль претерпел рестайлинг, и с 2015-го представлен на отечественном рынке.

Комплектации и технические характеристики

Ford Focus Titanium 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя1596
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.4
Загородный цикл4.7
Смешанный цикл6.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Тест-драйв Ford Focus: труженик на пиру жизни
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
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Новую версию Ford Focus представят в 2018 году
На боковых зеркалах разместились дополнительные повторители. Разработчики ранее заявляли, что при создании обновленного Focus применят технологию, используемую при сборке Fiesta. Информации о силовых установках пока не предоставлено, однако ранее сообщалось, что под капотом может расположиться модифицированный 2-литровый агрегат мощностью 260 л.с. Также ожидается, что у Focus появится новая независимая задняя подвеска. Информации о моторной гамме новинки пока нет. Актуальная генерация хэтчбека увидела свет в 2010 году. В 2014-м автомобиль претерпел рестайлинг, и с 2015-го представлен на отечественном рынке.
2017-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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