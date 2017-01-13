Новую версию Ford Focus представят в 2018 году

Производитель не раскрывает все подробности будущей новинки, однако в Интернете уже появилась фотография автомобиля. Судя по ней, передняя часть получила большую головную оптику, и дополнительные противотуманные фары в нижней части переднего бампера.
На боковых зеркалах разместились дополнительные повторители. Разработчики ранее заявляли, что при создании обновленного Focus применят технологию, используемую при сборке Fiesta.
Информации о силовых установках пока не предоставлено, однако ранее сообщалось, что под капотом может расположиться модифицированный 2-литровый агрегат мощностью 260 л.с. Также ожидается, что у Focus появится новая независимая задняя подвеска. Информации о моторной гамме новинки пока нет.
Актуальная генерация хэтчбека увидела свет в 2010 году. В 2014-м автомобиль претерпел рестайлинг, и с 2015-го представлен на отечественном рынке.
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
На боковых зеркалах разместились дополнительные повторители. Разработчики ранее заявляли, что при создании обновленного Focus применят технологию, используемую при сборке Fiesta. Информации о силовых установках пока не предоставлено, однако ранее сообщалось, что под капотом может расположиться модифицированный 2-литровый агрегат мощностью 260 л.с. Также ожидается, что у Focus появится новая независимая задняя подвеска. Информации о моторной гамме новинки пока нет. Актуальная генерация хэтчбека увидела свет в 2010 году. В 2014-м автомобиль претерпел рестайлинг, и с 2015-го представлен на отечественном рынке.
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