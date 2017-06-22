22 июня 2017, 08:32

Новые дорожные нормативы – миллиардные экономии?

В Перми состоялось заседание Коллегии Федерального дорожного агентства по итогам 5 месяцев актуального дорожного сезона. Министр транспорта РФ Максим Соколов подчеркнул, что с 2017 года дорожная отрасль перешла на новые нормативы ремонта и содержания дорог.
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По его словам, использование современных технологий повысит долговечность службы покрытий на построенных и отремонтированных трассах. В результате удастся добиться ежегодной экономии до 15 млрд рублей дорожного фонда на этапе эксплуатации дорог.

Эти  средства, заявил г-н Соколов, будут направляться на строительство новых участков трасс. В списке приоритетов – обходы таких городов, как Оренбург, Волгоград и Нижний Новгород.

Глава Росавтодора Роман Старовойт подчеркнул, что первостепенной задачей для дорожников сегодня является приведение сети федеральных дорог в нормативное состояние уже к концу 2018 года. По итогам нынешнего дорожного сезона данный показатель уже достигнет 77,5%. Для этого будет отремонтировано 8,5 тыс. км магистралей.

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СтасБуров
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
| Кому: Николай0808, Вам-то чего бояться плохих дорог на Хавале? Кроме всего прочего, там же, я наколько знаю, оцинковка кузова идет, даже если из-под колес других машин что-то будет вылетать, сколы ржаветь не будут.
Никитин
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Новые дорожные нормативы – миллиардные экономии?
По его словам, использование современных технологий повысит долговечность службы покрытий на построенных и отремонтированных трассах. В результате удастся добиться ежегодной экономии до 15 млрд рублей дорожного фонда на этапе эксплуатации дорог. Эти  средства, заявил г-н Соколов, будут направляться на строительство новых участков трасс. В списке приоритетов – обходы таких городов, как Оренбург, Волгоград и Нижний Новгород.Глава Росавтодора Роман Старовойт подчеркнул, что первостепенной задачей для дорожников сегодня является приведение сети федеральных дорог в нормативное состояние уже к концу 2018 года. По итогам нынешнего дорожного сезона данный показатель уже достигнет 77,5%. Для этого будет отремонтировано 8,5 тыс. км магистралей.
2017-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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