12 июля 2017, 09:55

Новые программы автокредитования подарят россиянам тройную выгоду

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о введении новой программы автокредитования. По словам экспертов, новые условия приобретения новых автомобилей окажутся удобными для всех участников процесса приобретения автомобиля и принесут жителям страны двойную выгоду.
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Не так давно Госдума приняла несколько новых законов, один из которых говорит о субсидировании автокредитования. Правительство выделило 3,75 млрд. рублей из бюджета страны на поддержание автомобильного рынка. По словам экспертов, новые условия автокредитования выгодны и производителям транспорта, и покупателям, а в конечном итоге - самому государству. Поэтому есть все основания считать эффект от новой программы тройным по своей пользе.

Новый закон включает в себя несколько предложений, касающихся покупки автомобилей. Самые масштабные имеют названия «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В чем суть?

Обе программы позволяют сэкономить на покупке нового автомобиля до 10%. В рамках программы «Первый автомобиль» выгоду получает покупатель, приобретающий свой первый легковой транспорт. А участниками второй программы становятся семьи с двумя и более детьми.

Эксперты хоть и отмечают положительное влияние нового порядка субсидирования на рынок, все же видят некоторые сложности в реализации госпрограммы. В первую очередь возникает вопрос - как именно определить, что приобретаемая машина является первой для покупателя? А для семейных покупателей подойдет практически любой автомобиль, какие критерии применять в этом случае? Закон требует некоторых доработок, но в целом все аналитики и эксперты сходятся во мнении, что государственная поддержка окажет положительное влияние на автомобильный рынок и промышленность, и в конечном итоге принесет выгоду государству.

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Новые программы автокредитования подарят россиянам тройную выгоду
{{material_119991}}Не так давно Госдума приняла несколько новых законов, один из которых говорит о субсидировании автокредитования. Правительство выделило 3,75 млрд. рублей из бюджета страны на поддержание автомобильного рынка. По словам экспертов, новые условия автокредитования выгодны и производителям транспорта, и покупателям, а в конечном итоге - самому государству. Поэтому есть все основания считать эффект от новой программы тройным по своей пользе.Новый закон включает в себя несколько предложений, касающихся покупки автомобилей. Самые масштабные имеют названия «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В чем суть?Обе программы позволяют сэкономить на покупке нового автомобиля до 10%. В рамках программы «Первый автомобиль» выгоду получает покупатель, приобретающий свой первый легковой транспорт. А участниками второй программы становятся семьи с двумя и более детьми.Эксперты хоть и отмечают положительное влияние нового порядка субсидирования на рынок, все же видят некоторые сложности в реализации госпрограммы. В первую очередь возникает вопрос - как именно определить, что приобретаемая машина является первой для покупателя? А для семейных покупателей подойдет практически любой автомобиль, какие критерии применять в этом случае? Закон требует некоторых доработок, но в целом все аналитики и эксперты сходятся во мнении, что государственная поддержка окажет положительное влияние на автомобильный рынок и промышленность, и в конечном итоге принесет выгоду государству.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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