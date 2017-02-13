Новые развязки на ЗСД спроектирует петербургский институт
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Петербургский Институт «Стройпроект» заключил договор на разработку проектной документации сразу 3 транспортных развязок на Западном скоростном диаметре (ЗСД).
Одна из развязок будет располагаться в южной части Васильевского острова, в районе Шкиперского протока, вторая – в Приморском районе на пересечении с Шуваловским проспектом, третья появится в районе Белоострова и подключит ЗСД к Новому шоссе.
По мнению специалистов, строительство новых развязок повысит доступность автомагистрали и создаст дополнительные удобства для пользователей ЗСД. «Стройпроект» намерен разработать проекты до конца текущего года.
Проблемы с электроникой начались после капитального ремонта двигателя, пришлось добираться на СТО не своим ходом. После не долгой ttp:// avtoelektrika.kz/ avtoelektrik-astane/ разборки сразу же усттанили причину.
Новые развязки на ЗСД спроектирует петербургский институт
Одна из развязок будет располагаться в южной части Васильевского острова, в районе Шкиперского протока, вторая – в Приморском районе на пересечении с Шуваловским проспектом, третья появится в районе Белоострова и подключит ЗСД к Новому шоссе. По мнению специалистов, строительство новых развязок повысит доступность автомагистрали и создаст дополнительные удобства для пользователей ЗСД. «Стройпроект» намерен разработать проекты до конца текущего года.
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