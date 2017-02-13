13 февраля 2017, 22:59

Новые развязки на ЗСД спроектирует петербургский институт

Петербургский Институт «Стройпроект» заключил договор на разработку проектной документации сразу 3 транспортных развязок на Западном скоростном диаметре (ЗСД).

Одна из развязок будет располагаться в южной части Васильевского острова, в районе Шкиперского протока, вторая – в Приморском районе на пересечении с Шуваловским проспектом, третья появится в районе Белоострова и подключит ЗСД к Новому шоссе.

По мнению специалистов, строительство новых развязок повысит доступность автомагистрали и создаст дополнительные удобства для пользователей ЗСД.  «Стройпроект» намерен разработать проекты до конца текущего года.

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Новые развязки на ЗСД спроектирует петербургский институт
Одна из развязок будет располагаться в южной части Васильевского острова, в районе Шкиперского протока, вторая – в Приморском районе на пересечении с Шуваловским проспектом, третья появится в районе Белоострова и подключит ЗСД к Новому шоссе. По мнению специалистов, строительство новых развязок повысит доступность автомагистрали и создаст дополнительные удобства для пользователей ЗСД.  «Стройпроект» намерен разработать проекты до конца текущего года.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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