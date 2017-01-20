Новые версии Volkswagen Golf доступны покупателям

На европейском автомобильном рынке открыт предзаказ на 3 версии авто - гибрид GTE, хетчбэк GTD, а также универсал GTD. О ценах на новые варианты Golf пока не сообщается.
Отметим, что гибридный Golf GTE имеет 2 силовых агрегата – электродвигатель, а также 1,4-литровый бензиновый мотор. В общей сложности они выдают 251 л.с. Двигатели работают в паре с роботизированной трансмиссией DSG.
В версиях GTD установлен 2-литровый дизельный агрегат 184 л.с. Расход топлива составит 4,5 литра на 100 км пути. Вариации модели оснащены светодиодной оптикой, пакетом безопасности и медиа-системой. Салон оформлен в спортивной стилистике.
Отметим, что гибридный Golf GTE имеет 2 силовых агрегата – электродвигатель, а также 1,4-литровый бензиновый мотор. В общей сложности они выдают 251 л.с. Двигатели работают в паре с роботизированной трансмиссией DSG. В версиях GTD установлен 2-литровый дизельный агрегат 184 л.с. Расход топлива составит 4,5 литра на 100 км пути. Вариации модели оснащены светодиодной оптикой, пакетом безопасности и медиа-системой. Салон оформлен в спортивной стилистике.
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