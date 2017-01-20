20 января 2017, 13:03

Новые версии Volkswagen Golf доступны покупателям

На европейском автомобильном рынке открыт предзаказ на 3 версии авто - гибрид GTE, хетчбэк GTD, а также универсал GTD. О ценах на новые варианты Golf пока не сообщается.
Отметим, что гибридный Golf GTE имеет 2 силовых агрегата – электродвигатель, а также 1,4-литровый бензиновый мотор. В общей сложности они выдают 251 л.с. Двигатели работают в паре с роботизированной трансмиссией DSG.
 
В версиях GTD установлен 2-литровый дизельный агрегат 184 л.с. Расход топлива составит 4,5 литра на 100 км пути. Вариации модели оснащены светодиодной оптикой, пакетом безопасности и медиа-системой. Салон оформлен в спортивной стилистике.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Golf R-Line 1.4 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя1395
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл6.7
Загородный цикл4.3
Смешанный цикл5.2
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто VW, Фольксваген Гольф, Гольф 7

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
370 л.с. для ABT Volkswagen Golf R32
очень хороший авто.
Илья
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Новые версии Volkswagen Golf доступны покупателям
Отметим, что гибридный Golf GTE имеет 2 силовых агрегата – электродвигатель, а также 1,4-литровый бензиновый мотор. В общей сложности они выдают 251 л.с. Двигатели работают в паре с роботизированной трансмиссией DSG. В версиях GTD установлен 2-литровый дизельный агрегат 184 л.с. Расход топлива составит 4,5 литра на 100 км пути. Вариации модели оснащены светодиодной оптикой, пакетом безопасности и медиа-системой. Салон оформлен в спортивной стилистике.
2017-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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