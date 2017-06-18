18 июня 2017, 19:13

Новым руководителем ГИБДД стал молодой генерал, КМС по дзюдо

За две недели до празднования своей 81-й годовщины российская Госавтоинспекция, наконец-то, получила руководителя. Указом Президента РФ эту должность занял Михаил Черников. Напомним, что прежний глава ГИБДД УМВД РФ Виктор Нилов был уволен в конце марта текущего года в связи с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе.
^

До сегодняшнего дня генерал-майор полиции Черников возглавлял Управление МВД по Хабаровскому краю. Михаил Юрьевич родился 11 января 1974 года в г. Ачинске Красноярского края. Имеет два высших образования - инженерно-строительное и юридическое. В 1995-м начал службу в органах внутренних дел в должности госавтоинспектора дорожного надзора ОГАИ УВД г. Ачинска.

 

С 1996 по 2003 годы Черников  проходил службу в различных подразделениях УВД г. Ачинска, занимая должности от командира роты ДПС до начальника отдела ГИБДД. С 2003 года, являясь зам. начальника управления,  Михаил Юрьевич возглавлял отдел кадров, позднее милицию общественной безопасности УВД г. Ачинска и Ачинского района.

С мая 2006 года Черников руководил Управлением ГИБДД ГУВД Красноярского края. В 2011 году назначен на должность зам. начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю. 5 февраля 2015 года Указом Президента РФ генерал-майор Черников назначен на должность начальника УМВД России по Хабаровскому краю.

Является мастером спорта СССР по гиревому спорту и кандидатом в мастера спорта по дзюдо. Женат, воспитывает двоих детей.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Причины неисправности топливной системы
для чего стоит два обратных клапана на ТНВД и на рампе , может ли из-за них двигатель не развивать обороты. Нет тяги. Поставил насос новый , и все равно нет тяги. Че делать подскажите.
Сергей 27
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
| Кому: igorpravdin, по нашим дорогам только как раз на таких кроссоверах и ездить полноприводных, втопил и попер по ямам.
Фёдор Пражский
Посоветуйте хорошие автосервисы
Посоветуйте хорошие автосервисы, желательно чтоб это был техцентр ниссан. Нужна замена приводного ремня ниссан.
Ирина Овраменко
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Заработать на новичках. Тарифы ОСАГО могут поменять
Audi R8 V10 plus: гоняем на треке, правда, не в полную силу
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Новым руководителем ГИБДД стал молодой генерал, КМС по дзюдо
До сегодняшнего дня генерал-майор полиции Черников возглавлял Управление МВД по Хабаровскому краю. Михаил Юрьевич родился 11 января 1974 года в г. Ачинске Красноярского края. Имеет два высших образования - инженерно-строительное и юридическое. В 1995-м начал службу в органах внутренних дел в должности госавтоинспектора дорожного надзора ОГАИ УВД г. Ачинска. С 1996 по 2003 годы Черников  проходил службу в различных подразделениях УВД г. Ачинска, занимая должности от командира роты ДПС до начальника отдела ГИБДД. С 2003 года, являясь зам. начальника управления,  Михаил Юрьевич возглавлял отдел кадров, позднее милицию общественной безопасности УВД г. Ачинска и Ачинского района.С мая 2006 года Черников руководил Управлением ГИБДД ГУВД Красноярского края. В 2011 году назначен на должность зам. начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю. 5 февраля 2015 года Указом Президента РФ генерал-майор Черников назначен на должность начальника УМВД России по Хабаровскому краю.Является мастером спорта СССР по гиревому спорту и кандидатом в мастера спорта по дзюдо. Женат, воспитывает двоих детей.
2017-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пермский край Воронеж Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG