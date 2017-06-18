Новым руководителем ГИБДД стал молодой генерал, КМС по дзюдо
До сегодняшнего дня генерал-майор полиции Черников возглавлял Управление МВД по Хабаровскому краю. Михаил Юрьевич родился 11 января 1974 года в г. Ачинске Красноярского края. Имеет два высших образования - инженерно-строительное и юридическое. В 1995-м начал службу в органах внутренних дел в должности госавтоинспектора дорожного надзора ОГАИ УВД г. Ачинска.
С 1996 по 2003 годы Черников проходил службу в различных подразделениях УВД г. Ачинска, занимая должности от командира роты ДПС до начальника отдела ГИБДД. С 2003 года, являясь зам. начальника управления, Михаил Юрьевич возглавлял отдел кадров, позднее милицию общественной безопасности УВД г. Ачинска и Ачинского района.
С мая 2006 года Черников руководил Управлением ГИБДД ГУВД Красноярского края. В 2011 году назначен на должность зам. начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю. 5 февраля 2015 года Указом Президента РФ генерал-майор Черников назначен на должность начальника УМВД России по Хабаровскому краю.
Является мастером спорта СССР по гиревому спорту и кандидатом в мастера спорта по дзюдо. Женат, воспитывает двоих детей.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное