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15 апреля 2017, 07:22

Новый асфальт на въезде в Гатчину появится не позднее 30 июня

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области информирует о том, что продолжает контролировать выполнение дорожно-ремонтных работ на подъезде к Гатчине.
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В релизе пресс-службы губернатора и правительства 47-го региона сообщается, что после просушки дороги подрядная организация должна будет выполнить вынос инженерных сетей, устроить дренажные канавы и наружное освещение. Устройство свежего  дорожного полотна планируется завершить не позднее 30 июня 2017 года.
 
В Комитет и ГКУ «Ленавтодор» подрядной организацией представлены соответствующие графики производства работ. 

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Гарик07
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Новый асфальт на въезде в Гатчину появится не позднее 30 июня
В релизе пресс-службы губернатора и правительства 47-го региона сообщается, что после просушки дороги подрядная организация должна будет выполнить вынос инженерных сетей, устроить дренажные канавы и наружное освещение. Устройство свежего  дорожного полотна планируется завершить не позднее 30 июня 2017 года. В Комитет и ГКУ «Ленавтодор» подрядной организацией представлены соответствующие графики производства работ. 
2017-04-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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