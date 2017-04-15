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15 апреля 2017, 07:22
Новый асфальт на въезде в Гатчину появится не позднее 30 июня
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области информирует о том, что продолжает контролировать выполнение дорожно-ремонтных работ на подъезде к Гатчине.
В релизе пресс-службы губернатора и правительства 47-го региона сообщается, что после просушки дороги подрядная организация должна будет выполнить вынос инженерных сетей, устроить дренажные канавы и наружное освещение. Устройство свежего дорожного полотна планируется завершить не позднее 30 июня 2017 года.
В Комитет и ГКУ «Ленавтодор» подрядной организацией представлены соответствующие графики производства работ.
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Обычный интервал замены масла - 60-80 тыс. км. Превышать его не стоит - износ увеличивается. Про последовательность написали, чем менять - смотрите, кто базу сам производит, у них качество и цена наилучшими будут. То есть между газпромом и зиком я бы выбрал зик.
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