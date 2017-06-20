20 июня 2017, 09:26
Новый Audi R8 Spyder V10 plus представлен публике
Созданная подразделением Audi Sport GmbH новинка - самая быстрая серийная модель с открывающимся верхом. Одновременно с купе представлена и топовая 610-сильная версия Spyder.
Центрально расположенный двигатель V10 обладает высокой динамикой. Автомобиль оснащен постоянным полным приводом quattro. Входящие в список стандартного оснащения программа динамических настроек «performance», ковшеобразные сиденья R8 и множество деталей из армированного углеволокном полимера CFRP отличают спорткар от «собратьев». Необычный оттенок зеленого цвета micrommata нигде больше не встречается, кроме как в новинке.
Крутящий момент равен 560 Нм и достигается при 6 500 об/мин: самый мощный серийный двигатель бренда. Если сравнивать с моделью Audi R8 Spyder V10, атмосферный двигатель, устанавливаемый на версию plus, обеспечивает дополнительные 70 л.с. мощности.
В Audi интегрирована система управления динамикой автомобиля, которая воздействует на настройки педали газа, 7-ступенчатой коробки передач S tronic, рулевого управления, заслонок системы выпуска и опциональной адаптивной подвески Audi magnetic ride. Спортивные программы «performance» системы Audi drive select используют электронную систему стабилизации ESC для скорости.
На данную модель Audi устанавливаются шины разной размерности: 245/35 на передней оси и 295/35 на задней. В стандартную комплектацию автомобиля входят 19-дюймовые кованые алюминиевые диски с 5 сдвоенными спицами. Опционально предлагаются 20-дюймовые диски с шинами размерности 245/30 и 305/30 соответственно.
В список стандартного оборудования модели Audi R8 Spyder V10 plus входит информационно-развлекательная система MMI navigation plus с сенсорным интерфейсом MMI touch. Система использует понятную логику управления с горизонтальной иерархией. Система имеет интегрированную точку доступа Wi-Fi для подключения мобильных устройств водителя и пассажиров.
Комплектации и технические характеристики
|Audi R8 V10Plus
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|610
|Объем двигателя
|5204
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|17.5
|Загородный цикл
|9.3
|Смешанный цикл
|12.3
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
Читайте по теме
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Компания Audi отмечает 20-летний юбилей модели A3
03.12.2016, 20:55
Пытаемся управлять скольжением на тележке задней оси
21.11.2016, 18:33
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
Правда ли, что «зенитовцы» не хотят пересаживаться с Audi на Nissan?
13.05.2015, 20:00
Читайте по теме
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Компания Audi отмечает 20-летний юбилей модели A3
03.12.2016, 20:55
Пытаемся управлять скольжением на тележке задней оси
21.11.2016, 18:33
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
Правда ли, что «зенитовцы» не хотят пересаживаться с Audi на Nissan?
13.05.2015, 20:00
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Видела на натуре.Сосед ездит.Летом. Восхищает аэродинамика и дизайн, уж про рык мотора 4л не говорю. ТОлько дорог бы к ней получше.Пока - не очень для РОссии. А так, - арабских кровей скакун...чистокровный. Ну, а к такому коню и конюха надо и конюшню. Стало быть так.
На фотографии нет ни одного из названных
ну если насолили людям, то логично от них ждать таких отзывовwebactives.ru - разработка сайтов. уникально, дорого.
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное