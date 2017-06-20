20 июня 2017, 09:26

Новый Audi R8 Spyder V10 plus представлен публике

Созданная подразделением Audi Sport GmbH новинка - самая быстрая серийная модель с открывающимся верхом. Одновременно с купе представлена и топовая 610-сильная версия Spyder.
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  Новый Audi R8 Spyder V10 plus представлен публике Audi R8 Новый Audi R8 Spyder V10 plus представлен публике
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Центрально расположенный двигатель V10 обладает высокой динамикой. Автомобиль оснащен постоянным полным приводом quattro. Входящие в список стандартного оснащения программа динамических настроек «performance», ковшеобразные сиденья R8 и множество деталей из армированного углеволокном полимера CFRP отличают спорткар от «собратьев». Необычный оттенок зеленого цвета micrommata нигде больше не встречается, кроме как в новинке.
 
Крутящий момент равен 560 Нм и достигается при 6 500 об/мин: самый мощный серийный двигатель бренда. Если сравнивать с моделью Audi R8 Spyder V10, атмосферный двигатель, устанавливаемый на версию plus, обеспечивает дополнительные 70 л.с. мощности.
 
В Audi интегрирована система управления динамикой автомобиля, которая воздействует на настройки педали газа, 7-ступенчатой коробки передач S tronic, рулевого управления, заслонок системы выпуска и опциональной адаптивной подвески Audi magnetic ride. Спортивные программы «performance» системы Audi drive select используют электронную систему стабилизации ESC для скорости.
 
На данную модель Audi устанавливаются шины разной размерности: 245/35 на передней оси и 295/35 на задней. В стандартную комплектацию автомобиля входят 19-дюймовые кованые алюминиевые диски с 5 сдвоенными спицами. Опционально предлагаются 20-дюймовые диски с шинами размерности 245/30 и 305/30 соответственно.
 
В список стандартного оборудования модели Audi R8 Spyder V10 plus входит информационно-развлекательная система MMI navigation plus с сенсорным интерфейсом MMI touch. Система использует понятную логику управления с горизонтальной иерархией. Система имеет интегрированную точку доступа Wi-Fi для подключения мобильных устройств водителя и пассажиров.

Комплектации и технические характеристики

Audi R8 V10Plus
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин610
Объем двигателя5204
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл17.5
Загородный цикл9.3
Смешанный цикл12.3
ТопливоАИ-98
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi R8
Видела на натуре.Сосед ездит.Летом. Восхищает аэродинамика и дизайн, уж про рык мотора 4л не говорю. ТОлько дорог бы к ней получше.Пока - не очень для РОссии. А так, - арабских кровей скакун...чистокровный. Ну, а к такому коню и конюха надо и конюшню. Стало быть так.
гаечка
Священник освятит Ferrari, Lamborghini и прочие суперкары
На фотографии нет ни одного из названных
Слава
Дилер Ауди Центр Москва - история про R8 !!!
ну если насолили людям, то логично от них ждать таких отзывовwebactives.ru - разработка сайтов. уникально, дорого.
космонафт
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Новый Audi R8 Spyder V10 plus представлен публике
Центрально расположенный двигатель V10 обладает высокой динамикой. Автомобиль оснащен постоянным полным приводом quattro. Входящие в список стандартного оснащения программа динамических настроек «performance», ковшеобразные сиденья R8 и множество деталей из армированного углеволокном полимера CFRP отличают спорткар от «собратьев». Необычный оттенок зеленого цвета micrommata нигде больше не встречается, кроме как в новинке. Крутящий момент равен 560 Нм и достигается при 6 500 об/мин: самый мощный серийный двигатель бренда. Если сравнивать с моделью Audi R8 Spyder V10, атмосферный двигатель, устанавливаемый на версию plus, обеспечивает дополнительные 70 л.с. мощности. В Audi интегрирована система управления динамикой автомобиля, которая воздействует на настройки педали газа, 7-ступенчатой коробки передач S tronic, рулевого управления, заслонок системы выпуска и опциональной адаптивной подвески Audi magnetic ride. Спортивные программы «performance» системы Audi drive select используют электронную систему стабилизации ESC для скорости. На данную модель Audi устанавливаются шины разной размерности: 245/35 на передней оси и 295/35 на задней. В стандартную комплектацию автомобиля входят 19-дюймовые кованые алюминиевые диски с 5 сдвоенными спицами. Опционально предлагаются 20-дюймовые диски с шинами размерности 245/30 и 305/30 соответственно. В список стандартного оборудования модели Audi R8 Spyder V10 plus входит информационно-развлекательная система MMI navigation plus с сенсорным интерфейсом MMI touch. Система использует понятную логику управления с горизонтальной иерархией. Система имеет интегрированную точку доступа Wi-Fi для подключения мобильных устройств водителя и пассажиров.
2017-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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