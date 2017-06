Новый Audi R8 Spyder V10 plus представлен публике

Центрально расположенный двигатель V10 обладает высокой динамикой. Автомобиль оснащен постоянным полным приводом quattro. Входящие в список стандартного оснащения программа динамических настроек «performance», ковшеобразные сиденья R8 и множество деталей из армированного углеволокном полимера CFRP отличают спорткар от «собратьев». Необычный оттенок зеленого цвета micrommata нигде больше не встречается, кроме как в новинке. Крутящий момент равен 560 Нм и достигается при 6 500 об/мин: самый мощный серийный двигатель бренда. Если сравнивать с моделью Audi R8 Spyder V10, атмосферный двигатель, устанавливаемый на версию plus, обеспечивает дополнительные 70 л.с. мощности. В Audi интегрирована система управления динамикой автомобиля, которая воздействует на настройки педали газа, 7-ступенчатой коробки передач S tronic, рулевого управления, заслонок системы выпуска и опциональной адаптивной подвески Audi magnetic ride. Спортивные программы «performance» системы Audi drive select используют электронную систему стабилизации ESC для скорости. На данную модель Audi устанавливаются шины разной размерности: 245/35 на передней оси и 295/35 на задней. В стандартную комплектацию автомобиля входят 19-дюймовые кованые алюминиевые диски с 5 сдвоенными спицами. Опционально предлагаются 20-дюймовые диски с шинами размерности 245/30 и 305/30 соответственно. В список стандартного оборудования модели Audi R8 Spyder V10 plus входит информационно-развлекательная система MMI navigation plus с сенсорным интерфейсом MMI touch. Система использует понятную логику управления с горизонтальной иерархией. Система имеет интегрированную точку доступа Wi-Fi для подключения мобильных устройств водителя и пассажиров.

