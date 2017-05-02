Новый BMW X5 выехал на дорожные испытания
Такое технологическое решение позволило разработчикам снизить вес машины на 150 кг по сравнению с предшественником. Это, в свою очередь, повлияло положительным образом на динамические показатели.
Правда, цифры пока засекречены. Зато известно, что в силовую линейку нового вседорожника войдут атмосферники с 4, 6 и 8 цилиндрами. Также баварцы не исключают появление гибридной модификации Х5 и М-версию с 600-сильным агрегатом. В перечень оснащения войдет модернизированная мультимедийная система, функция управления жестами и голосом, а также автономная парковка.
Сборку нового поколения BMW X5 наладят на заводе компании в Спартанбурге (Южная Каролина). На мировой авторынок модель выйдет весной 2018-го, где поборется за покупателей с Mercedes-Benz GLE.
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