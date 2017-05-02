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2 мая 2017, 10:23

Новый BMW X5 выехал на дорожные испытания

Инженеры BMW начали проводить дорожные испытании нового поколения кроссовера Х5, который должен дебютировать в начале следующего года. Автомобиль будет построен на модульной платформе CLAR.
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Такое технологическое решение позволило разработчикам снизить вес машины на 150 кг по сравнению с предшественником. Это, в свою очередь, повлияло положительным образом на динамические показатели.

BMW X5
Выпускается с 2000 г.
Новый от 3 900 000 до 5 370 000 Р
Объявлений: 355
Отзывов: 8

Правда, цифры пока засекречены. Зато известно, что в силовую линейку нового вседорожника войдут атмосферники с 4, 6 и 8 цилиндрами. Также баварцы не исключают появление гибридной модификации Х5 и М-версию с 600-сильным агрегатом. В перечень оснащения войдет модернизированная мультимедийная система, функция управления жестами и голосом, а также автономная парковка.

Сборку нового поколения BMW X5 наладят на заводе компании в Спартанбурге (Южная Каролина). На мировой авторынок модель выйдет весной 2018-го, где поборется за покупателей с Mercedes-Benz GLE.

Новинки и концепт кары БМВ Х5

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
РОМАН
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
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Новый BMW X5 выехал на дорожные испытания
Такое технологическое решение позволило разработчикам снизить вес машины на 150 кг по сравнению с предшественником. Это, в свою очередь, повлияло положительным образом на динамические показатели.{{model_140}}Правда, цифры пока засекречены. Зато известно, что в силовую линейку нового вседорожника войдут атмосферники с 4, 6 и 8 цилиндрами. Также баварцы не исключают появление гибридной модификации Х5 и М-версию с 600-сильным агрегатом. В перечень оснащения войдет модернизированная мультимедийная система, функция управления жестами и голосом, а также автономная парковка.Сборку нового поколения BMW X5 наладят на заводе компании в Спартанбурге (Южная Каролина). На мировой авторынок модель выйдет весной 2018-го, где поборется за покупателей с Mercedes-Benz GLE.
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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