19 июня 2017, 11:02
Новый Cadillac CT6 выехал на тесты
Cadillac приступил к дорожным испытаниям обновленного седана CT6, который должен быть презентован уже в этом году. Судя по «шпионским» снимкам, внешность модели выполнят в стилистике концептуального Escala.
Технические сведения о новинке пока что засекречены. Ожидается, что в гамму моторов рестайлингового CT6 войдут 6-цилиндровые двигатели. Помимо этого, у модели появятся «горячие» версии и— CT6 V-Sport и CT6-V. Под капотом первой окажется 3-литровый твин-турбо агрегат V6, а второй может получить 8-цилиндровый 4,2-литровый мотор двумя турбинами.
Текущая версия седана Cadillac CT6 доступна с 2-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем, мощность которого составляет 265 л. с. Также в гамму моторов входит 2,6-литровы атмосферник с отдачей 335 сил. В самом дорогом исполнении в распоряжении CT6 находится 3-литровый твин-турбированный агрегат V6 мощностью 404 л. с.
Текущая версия седана Cadillac CT6 доступна с 2-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем, мощность которого составляет 265 л. с. Также в гамму моторов входит 2,6-литровы атмосферник с отдачей 335 сил. В самом дорогом исполнении в распоряжении CT6 находится 3-литровый твин-турбированный агрегат V6 мощностью 404 л. с.
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