28 июня 2017, 11:01

Новый Chevrolet Camaro показал результат на Нюрбургринге

«Горячая» версия Camaro ZL1 1LE прошла трассу за 7 минут 16,04 сек. - это почти на 14 сек. быстрее, чем стандартный Camaro ZL1. Предыдущая версия авто проходила кольцо за 7 мин. 29,6 сек.
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Chevrolet Camaro
Выпускается с 1976 г.
Новый от 2 055 000 до 2 635 000 Р
Объявлений: 12
Отзывов: 1
Новый Camaro также выигрывает и у C6 Corvette ZR1, который прошел расстояние за 7 мин. 26,4 сек., а трековый Porsche 911 GT2 RS, например, проезжал петлю за 7 мин. 18 сек.
 
«Благодаря настраиваемому шасси, Camaro ZL1 1LE бросает вызов суперкарам со всего мира, независимо от стоимости, конфигурации или силовой установки», - сказал главный инженер Camaro, объявляя о времени круга Chevy.
 
Пакет дополнительных опций 1LE добавляет множество улучшений, что делает Camaro ZL1 другим. Так, трек-версия на 27 кг легче. Плюс авто получило регулируемые передние и задние амортизаторы, слики Goodyear Eagle F1 Supercar 3R. Как и обычный ZL1, мощность 650 л.с. обеспечивает 6-литровый V8 GM.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Camaro 6.2 AT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2014
Кузовкупе
Количество дверей/мест2
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин400 / 298 при 5900
Объем двигателя6162
Тип трансмисииавтомат 6
Приводзадний
Городской цикл20.9
Загородный цикл10.2
Смешанный цикл14.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Шевроле Камаро, Комаро

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Camaro
Привет всем , вот я хочу купить камаро 13 года , но мне не нравится ее новый кузов , задние фары не красивые , можно ли поменять фары с пампером и поставить старый , например 2011 года ?
Martin7o7
Chevrolet рассказал о дизайне нового Camaro
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Kat_ilar
Тест Chevrolet Camaro: однажды в Америке
Мне бы такого Камаро на тест… я бы на нем отжег. но...
Zulurg
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Новый Chevrolet Camaro показал результат на Нюрбургринге
{{model_1844}}Новый Camaro также выигрывает и у C6 Corvette ZR1, который прошел расстояние за 7 мин. 26,4 сек., а трековый Porsche 911 GT2 RS, например, проезжал петлю за 7 мин. 18 сек. «Благодаря настраиваемому шасси, Camaro ZL1 1LE бросает вызов суперкарам со всего мира, независимо от стоимости, конфигурации или силовой установки», - сказал главный инженер Camaro, объявляя о времени круга Chevy. Пакет дополнительных опций 1LE добавляет множество улучшений, что делает Camaro ZL1 другим. Так, трек-версия на 27 кг легче. Плюс авто получило регулируемые передние и задние амортизаторы, слики Goodyear Eagle F1 Supercar 3R. Как и обычный ZL1, мощность 650 л.с. обеспечивает 6-литровый V8 GM.
2017-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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