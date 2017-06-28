28 июня 2017, 11:01
Новый Chevrolet Camaro показал результат на Нюрбургринге
«Горячая» версия Camaro ZL1 1LE прошла трассу за 7 минут 16,04 сек. - это почти на 14 сек. быстрее, чем стандартный Camaro ZL1. Предыдущая версия авто проходила кольцо за 7 мин. 29,6 сек.
Новый Camaro также выигрывает и у C6 Corvette ZR1, который прошел расстояние за 7 мин. 26,4 сек., а трековый Porsche 911 GT2 RS, например, проезжал петлю за 7 мин. 18 сек.
«Благодаря настраиваемому шасси, Camaro ZL1 1LE бросает вызов суперкарам со всего мира, независимо от стоимости, конфигурации или силовой установки», - сказал главный инженер Camaro, объявляя о времени круга Chevy.
Пакет дополнительных опций 1LE добавляет множество улучшений, что делает Camaro ZL1 другим. Так, трек-версия на 27 кг легче. Плюс авто получило регулируемые передние и задние амортизаторы, слики Goodyear Eagle F1 Supercar 3R. Как и обычный ZL1, мощность 650 л.с. обеспечивает 6-литровый V8 GM.
Комплектации и технические характеристики
|Chevrolet Camaro 6.2 AT
|Год выпуска, с
|2013
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|400 / 298 при 5900
|Объем двигателя
|6162
|Тип трансмисии
|автомат 6
|Привод
|задний
|Городской цикл
|20.9
|Загородный цикл
|10.2
|Смешанный цикл
|14.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Привет всем , вот я хочу купить камаро 13 года , но мне не нравится ее новый кузов , задние фары не красивые , можно ли поменять фары с пампером и поставить старый , например 2011 года ?
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Мне бы такого Камаро на тест… я бы на нем отжег. но...
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