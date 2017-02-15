Новый Corvette Grand Sport обрел российский ценник
Автомобиль оснащен 6,2-литровым 466-сильным V8 с максимальным крутящим моментом 630 Нм. Он отличается наличием системы смазки с сухим картером, которая обеспечивает бесперебойную циркуляцию масла даже при экстремальных нагрузках в повороте и гарантирует максимальную производительность в любых условиях.
Американцы адаптировали системы торможения и охлаждения трансмиссии аналогично Corvette Z06. На разгон до 100 км/ч автомобиль тратит всего за 3,5 секунды. Подвеска адаптивная, серии Magnetic Ride Control; в ее основе специальные стабилизаторы поперечной устойчивости, особые пружины и электронный дифференциал повышенного трения eLSD. Наличие всего этого способствует устойчивости Corvette к боковым перегрузкам в 1.05 g.
Адаптации спорткара к любым дорожным условиям служат 5 специальных режимов – Weather, Eco, Tour, Sport и Track. Они же делают передвижение водителя в салоне еще более комфортными и безопасным. Коробка передач – механическая, 7-ступенчатая с системой Active Rev Matching, которая стала доступна для самой мощной версии Corvette Z06. Технология осуществляет перегазовку при переключении на пониженную передачу - это способствует быстрому выходу из поворотов на треке. Система осуществляет перегазовку при переключении на пониженную передачу, что способствует быстрому выходу из поворотов на треке.
Есть еще более «злая» версия - Corvette Z06. Под ее капотом - 659-сильный мотор, который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 3,2 секунды. Цена в Росcии начинается от 8 800 000 рублей.
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