15 февраля 2017, 19:25

Новый Corvette Grand Sport обрел российский ценник

Более динамичная версия, по сравнению с Stingray, но с меньшим весом и расходом топлива, чем Z06, предлагается в исполнении Heritage Package со всеми вариантами отделки салона и цвета кузова по цене от 7 500 000 рублей.
  Новый Corvette Grand Sport обрел российский ценник Новый Corvette Grand Sport обрел российский ценник Новый Corvette Grand Sport обрел российский ценник Новый Corvette Grand Sport обрел российский ценник Новый Corvette Grand Sport обрел российский ценник
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Автомобиль оснащен 6,2-литровым 466-сильным V8 с максимальным крутящим моментом 630 Нм. Он отличается наличием системы смазки с сухим картером, которая обеспечивает бесперебойную циркуляцию масла даже при экстремальных нагрузках в повороте и гарантирует максимальную производительность в любых условиях.

Американцы адаптировали системы торможения и охлаждения трансмиссии аналогично Corvette Z06. На разгон до 100 км/ч автомобиль тратит всего за 3,5 секунды. Подвеска адаптивная, серии Magnetic Ride Control; в ее основе специальные стабилизаторы поперечной устойчивости, особые пружины и электронный дифференциал повышенного трения eLSD. Наличие всего этого способствует устойчивости Corvette к боковым перегрузкам в 1.05 g.

Адаптации спорткара к любым дорожным условиям служат 5 специальных режимов – Weather, Eco, Tour, Sport и Track. Они же делают передвижение водителя в салоне еще более комфортными и безопасным. Коробка передач – механическая, 7-ступенчатая с системой Active Rev Matching, которая стала доступна для самой мощной версии Corvette Z06. Технология  осуществляет перегазовку при переключении на пониженную передачу - это способствует быстрому выходу из поворотов на треке. Система осуществляет перегазовку при переключении на пониженную передачу, что способствует быстрому выходу из поворотов на треке.

Есть еще более «злая» версия - Corvette Z06. Под ее капотом - 659-сильный мотор, который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 3,2 секунды. Цена в Росcии начинается от 8 800 000 рублей.

Новинки и концепт кары Шевроле Корвет

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Новый Corvette Grand Sport обрел российский ценник
Автомобиль оснащен 6,2-литровым 466-сильным V8 с максимальным крутящим моментом 630 Нм. Он отличается наличием системы смазки с сухим картером, которая обеспечивает бесперебойную циркуляцию масла даже при экстремальных нагрузках в повороте и гарантирует максимальную производительность в любых условиях. Американцы адаптировали системы торможения и охлаждения трансмиссии аналогично Corvette Z06. На разгон до 100 км/ч автомобиль тратит всего за 3,5 секунды. Подвеска адаптивная, серии Magnetic Ride Control; в ее основе специальные стабилизаторы поперечной устойчивости, особые пружины и электронный дифференциал повышенного трения eLSD. Наличие всего этого способствует устойчивости Corvette к боковым перегрузкам в 1.05 g.Адаптации спорткара к любым дорожным условиям служат 5 специальных режимов – Weather, Eco, Tour, Sport и Track. Они же делают передвижение водителя в салоне еще более комфортными и безопасным. Коробка передач – механическая, 7-ступенчатая с системой Active Rev Matching, которая стала доступна для самой мощной версии Corvette Z06. Технология  осуществляет перегазовку при переключении на пониженную передачу - это способствует быстрому выходу из поворотов на треке. Система осуществляет перегазовку при переключении на пониженную передачу, что способствует быстрому выходу из поворотов на треке. Есть еще более «злая» версия - Corvette Z06. Под ее капотом - 659-сильный мотор, который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 3,2 секунды. Цена в Росcии начинается от 8 800 000 рублей.
2017-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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