4 июля 2017, 13:15

Новый Ducati посвятили гоночному треку

Итальянский бренд Ducati назвали новый мотоцикл в честь французской гоночной трассы. Ducati Thiverval уже презентован в рамках выставки Bikers Classics Lifestyle Village.
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Thiverval - так называется небольшой гоночный трек, расположенный недалеко от Парижа. Благодаря итальянскому производителю Ducati это имя прозвучало на весь мир - состоялась официальная презентация новой модели с одноименным названием. Новый мотоцикл Thiverval впервые был представлен в черном цвете с хромированными деталями. Но кроме этих данных общественности пока ничего не известно. Мировой производитель не спешит раскрывать технические характеристики.

Известно, что в разработке двухколесной модели принимали участие специалисты компании AMD Custom Bike, а сам мотоцикл создан на базе XDiavel. Остальные подробности, техническое оснащение и стоимость модели станут известны ближе к дате выхода её на мировой авторынок.

Напомним, что компания Ducati существует на рынке с 1926 года и за почти вековую историю стала легендарной как среди любителей двухколесного транспорта, так и в среде профессионалов мотоспорта.

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Новый Ducati посвятили гоночному треку
{{material_110364}}Thiverval - так называется небольшой гоночный трек, расположенный недалеко от Парижа. Благодаря итальянскому производителю Ducati это имя прозвучало на весь мир - состоялась официальная презентация новой модели с одноименным названием. Новый мотоцикл Thiverval впервые был представлен в черном цвете с хромированными деталями. Но кроме этих данных общественности пока ничего не известно. Мировой производитель не спешит раскрывать технические характеристики.Известно, что в разработке двухколесной модели принимали участие специалисты компании AMD Custom Bike, а сам мотоцикл создан на базе XDiavel. Остальные подробности, техническое оснащение и стоимость модели станут известны ближе к дате выхода её на мировой авторынок.Напомним, что компания Ducati существует на рынке с 1926 года и за почти вековую историю стала легендарной как среди любителей двухколесного транспорта, так и в среде профессионалов мотоспорта.
2017-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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