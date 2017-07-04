4 июля 2017, 13:15
Новый Ducati посвятили гоночному треку
Итальянский бренд Ducati назвали новый мотоцикл в честь французской гоночной трассы. Ducati Thiverval уже презентован в рамках выставки Bikers Classics Lifestyle Village.
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Известно, что в разработке двухколесной модели принимали участие специалисты компании AMD Custom Bike, а сам мотоцикл создан на базе XDiavel. Остальные подробности, техническое оснащение и стоимость модели станут известны ближе к дате выхода её на мировой авторынок.
Напомним, что компания Ducati существует на рынке с 1926 года и за почти вековую историю стала легендарной как среди любителей двухколесного транспорта, так и в среде профессионалов мотоспорта.
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