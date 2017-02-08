8 февраля 2017, 15:59

Новый Ford Expedition получил новый кузов и КПП

Новое поколение 8-местного внедорожника Expedition получило алюминиевый кузов и 10-ступенчатый «автомат». Мощность силовой установки автопроизводитель пока не назвал.
Увеличена доля высокопрочной стали и алюминиевых элементов в конструкции кузова, что позволило снизить массу автомобиля более чем на 130 кг. 3,5-литровый турбомотор EcoBoost, сочетающийся с 10-ступенчатым «автоматом» вместо 6-ступенчатой АКПП.
 
В оснащение новой модели вошли панорамная крыша, фирменная мультимедийная система Sync3 с поддержкой смартфонов, мониторы в подголовниках передних кресел, аудиосистема с 12 динамиками и другое оборудование. Список систем активной безопасности включает в себя систему мониторинга «слепых» зон, активный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, система удержания полосы, система панорамного обзора и помощи при парковке. Всего у нового Expedition более 40 электронных помощников.
 
Внедорожник будет доступен в комплектациях XLT, Limited и Platinum. Кроме того, Ford предложит новый Expedition в версии XL для корпоративных клиентов и специальных служб, подготовив автомобиль под требования заказчиков.
 
Выпуск нового Ford Expedition начнется осенью 2017 года в США в штате Кентукки, на заводе компании в Луисвилле.

Комплектации и технические характеристики

Ford Expedition 5.4 V8 4WD
Год выпуска, с2003
Год выпуска, по2014
КузовВнедорожник
Количество дверей/мест5/
Тип двигателяРаспределенный впрыск
Мощность, л.с./ об/мин264
Объем двигателя5403
Тип трансмисииАКПП
ПриводПостоянный полный
Городской цикл19.6
Загородный цикл14.7
ТопливоБензин АИ-92
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Отзывы по теме
Форум Ford Expedition
Я заказывал по инету. Выпускает хохлятское издательство.Цена вопроса 1050руб с курьерской доставкой
German
Отзыв о Ford Expedition 1997 года
меня полностью все устраивает правда коробка начала при переключении поддергиватся
пусеныш
ford expedition
купил руководство по ремонту ford expedition от издательства монолит на сайте автоинформ96. книга понравилась, все что мне надо было (по электрике) нашел, ещё пригодилась инструкция по эксплуатации
I-van
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Новый Ford Expedition получил новый кузов и КПП
Увеличена доля высокопрочной стали и алюминиевых элементов в конструкции кузова, что позволило снизить массу автомобиля более чем на 130 кг. 3,5-литровый турбомотор EcoBoost, сочетающийся с 10-ступенчатым «автоматом» вместо 6-ступенчатой АКПП. В оснащение новой модели вошли панорамная крыша, фирменная мультимедийная система Sync3 с поддержкой смартфонов, мониторы в подголовниках передних кресел, аудиосистема с 12 динамиками и другое оборудование. Список систем активной безопасности включает в себя систему мониторинга «слепых» зон, активный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, система удержания полосы, система панорамного обзора и помощи при парковке. Всего у нового Expedition более 40 электронных помощников. Внедорожник будет доступен в комплектациях XLT, Limited и Platinum. Кроме того, Ford предложит новый Expedition в версии XL для корпоративных клиентов и специальных служб, подготовив автомобиль под требования заказчиков. Выпуск нового Ford Expedition начнется осенью 2017 года в США в штате Кентукки, на заводе компании в Луисвилле.
2017-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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