Новый Ford Expedition получил новый кузов и КПП

Новое поколение 8-местного внедорожника Expedition получило алюминиевый кузов и 10-ступенчатый «автомат». Мощность силовой установки автопроизводитель пока не назвал.
Увеличена доля высокопрочной стали и алюминиевых элементов в конструкции кузова, что позволило снизить массу автомобиля более чем на 130 кг. 3,5-литровый турбомотор EcoBoost, сочетающийся с 10-ступенчатым «автоматом» вместо 6-ступенчатой АКПП.
В оснащение новой модели вошли панорамная крыша, фирменная мультимедийная система Sync3 с поддержкой смартфонов, мониторы в подголовниках передних кресел, аудиосистема с 12 динамиками и другое оборудование. Список систем активной безопасности включает в себя систему мониторинга «слепых» зон, активный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, система удержания полосы, система панорамного обзора и помощи при парковке. Всего у нового Expedition более 40 электронных помощников.
Внедорожник будет доступен в комплектациях XLT, Limited и Platinum. Кроме того, Ford предложит новый Expedition в версии XL для корпоративных клиентов и специальных служб, подготовив автомобиль под требования заказчиков.
Выпуск нового Ford Expedition начнется осенью 2017 года в США в штате Кентукки, на заводе компании в Луисвилле.
Увеличена доля высокопрочной стали и алюминиевых элементов в конструкции кузова, что позволило снизить массу автомобиля более чем на 130 кг. 3,5-литровый турбомотор EcoBoost, сочетающийся с 10-ступенчатым «автоматом» вместо 6-ступенчатой АКПП. В оснащение новой модели вошли панорамная крыша, фирменная мультимедийная система Sync3 с поддержкой смартфонов, мониторы в подголовниках передних кресел, аудиосистема с 12 динамиками и другое оборудование. Список систем активной безопасности включает в себя систему мониторинга «слепых» зон, активный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, система удержания полосы, система панорамного обзора и помощи при парковке. Всего у нового Expedition более 40 электронных помощников. Внедорожник будет доступен в комплектациях XLT, Limited и Platinum. Кроме того, Ford предложит новый Expedition в версии XL для корпоративных клиентов и специальных служб, подготовив автомобиль под требования заказчиков. Выпуск нового Ford Expedition начнется осенью 2017 года в США в штате Кентукки, на заводе компании в Луисвилле.
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