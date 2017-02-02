2 февраля 2017, 16:45

Новый Ford Kuga приобрели более 1 000 россиян

Выбор в пользу нового кроссовера c момента его появления в дилерских центрах России в конце декабря 2016 года сделали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга и др.
  Новый Ford Kuga приобрели более 1 000 россиян Новый Ford Kuga приобрели более 1 000 россиян Новый Ford Kuga приобрели более 1 000 россиян
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Со 2 февраля до 31 марта 2017-го компания предоставляет клиентам особые условия приобретения нового Kuga. По информации компании, каждый второй покупатель нового Kuga является владельцем автомобиля Ford. Этой категории покупателей предоставляются дополнительные скидки.
 
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Ford Sollers предлагает дополнительную экономию 50 000 рублей клиентам Ford, приобретающим новый Kuga.
 
При покупке нового кроссовера в рамках схемы Trade-in, при сдаче в счет оплаты автомобиля бренда, уходящего с рынка РФ, клиенты также получат аналогичную выгоду.
 
Новый Kuga доступен в 4 комплектациях - Trend, Trend Plus, Titanium и Titanium Plus. Линейка двигателей включает новый бензиновый EcoBoost объемом 1,5 литра мощностью 150 и 182 л.с., а также двигатель объемом 2,5 литра мощностью 150 л.с.
 
Оба мотора доступны в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и сертифицированы для эксплуатации на АИ-92. Клиентам доступны как версии с передним, так и с полным приводом.

Комплектации и технические характеристики

Ford Kuga 2.0 МТ 4х4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин180
Объем двигателя1997
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл6.0
Загородный цикл4.7
Смешанный цикл5.2
ТопливоДТ
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ford Kuga
С дилерами реально фигня творится. Не со всеми (СсангЕнг, например, марку держит, проблем не было ни разу) .
Farion
VW Tiguan vs Ford Kuga - целесообразность или удовольствие?
Как раз выбираю между этими двумя машинами, спасибо. Но было бы хорошо сюда же добавить и новый Хундай Санта Фе для сравнения одноклассников. Сравнивайте лучше по 3 машины.
Maximus
FORD KUGA: Друг или подруга
Давно жду Кугу, отличный автомобиль, более совершенный, чем убогий Кашкай, и менее дорогой, чем Тойота Рав 4. А что, очередь на Ford Kuga в Петербурге сейчас большая?
Андрей
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Новый Ford Kuga приобрели более 1 000 россиян
Со 2 февраля до 31 марта 2017-го компания предоставляет клиентам особые условия приобретения нового Kuga. По информации компании, каждый второй покупатель нового Kuga является владельцем автомобиля Ford. Этой категории покупателей предоставляются дополнительные скидки.  {{material_116059}}  Ford Sollers предлагает дополнительную экономию 50 000 рублей клиентам Ford, приобретающим новый Kuga.  При покупке нового кроссовера в рамках схемы Trade-in, при сдаче в счет оплаты автомобиля бренда, уходящего с рынка РФ, клиенты также получат аналогичную выгоду. Новый Kuga доступен в 4 комплектациях - Trend, Trend Plus, Titanium и Titanium Plus. Линейка двигателей включает новый бензиновый EcoBoost объемом 1,5 литра мощностью 150 и 182 л.с., а также двигатель объемом 2,5 литра мощностью 150 л.с.  Оба мотора доступны в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и сертифицированы для эксплуатации на АИ-92. Клиентам доступны как версии с передним, так и с полным приводом.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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