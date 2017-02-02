Новый Ford Kuga приобрели более 1 000 россиян

Выбор в пользу нового кроссовера c момента его появления в дилерских центрах России в конце декабря 2016 года сделали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга и др.
Со 2 февраля до 31 марта 2017-го компания предоставляет клиентам особые условия приобретения нового Kuga. По информации компании, каждый второй покупатель нового Kuga является владельцем автомобиля Ford. Этой категории покупателей предоставляются дополнительные скидки.
Ford Sollers предлагает дополнительную экономию 50 000 рублей клиентам Ford, приобретающим новый Kuga.
При покупке нового кроссовера в рамках схемы Trade-in, при сдаче в счет оплаты автомобиля бренда, уходящего с рынка РФ, клиенты также получат аналогичную выгоду.
Новый Kuga доступен в 4 комплектациях - Trend, Trend Plus, Titanium и Titanium Plus. Линейка двигателей включает новый бензиновый EcoBoost объемом 1,5 литра мощностью 150 и 182 л.с., а также двигатель объемом 2,5 литра мощностью 150 л.с.
Оба мотора доступны в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и сертифицированы для эксплуатации на АИ-92. Клиентам доступны как версии с передним, так и с полным приводом.
Со 2 февраля до 31 марта 2017-го компания предоставляет клиентам особые условия приобретения нового Kuga. По информации компании, каждый второй покупатель нового Kuga является владельцем автомобиля Ford. Этой категории покупателей предоставляются дополнительные скидки. {{material_116059}} Ford Sollers предлагает дополнительную экономию 50 000 рублей клиентам Ford, приобретающим новый Kuga. При покупке нового кроссовера в рамках схемы Trade-in, при сдаче в счет оплаты автомобиля бренда, уходящего с рынка РФ, клиенты также получат аналогичную выгоду. Новый Kuga доступен в 4 комплектациях - Trend, Trend Plus, Titanium и Titanium Plus. Линейка двигателей включает новый бензиновый EcoBoost объемом 1,5 литра мощностью 150 и 182 л.с., а также двигатель объемом 2,5 литра мощностью 150 л.с. Оба мотора доступны в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и сертифицированы для эксплуатации на АИ-92. Клиентам доступны как версии с передним, так и с полным приводом.
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