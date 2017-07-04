4 июля 2017, 18:20
Новый гибридный Mercedes A45 AMG был испытан в Нюрбургринге. Видео
Одна из ожидаемых новинок немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz - гибридная версия нового A45 AMG - на днях была испытана в Нюрбургринге. На Youtube попали кадры с тестами «хот-хэтча».
Агрессивный Mercedes A45 AMG работает на гибридной силовой установке, в состав которой войдет 2-литровая «турбочетверка», 48-вольтовый электромотор с нагнетателем. Суммарная отдача «начинки» составит более 400 «лошадей», что позволит «заряженному» Mercedes A45 AMG разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. А 7-ступенчатую трансмиссию заменит 9-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Никаких других технических подробностей компания пока не обнародовала.
Изначально новая разработка была известна под внутренним названием «Predator» («Хищник»). Следующее пополнение линейки A-class анонсируется только на 2019 год.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz A-класс AMG A 45 4MATIC 2.0 AMT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|381
|Объем двигателя
|1991
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|9.6
|Загородный цикл
|6.0
|Смешанный цикл
|7.3
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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