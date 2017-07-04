4 июля 2017, 18:20

Новый гибридный Mercedes A45 AMG был испытан в Нюрбургринге. Видео

Одна из ожидаемых новинок немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz - гибридная версия нового A45 AMG - на днях была испытана в Нюрбургринге. На Youtube попали кадры с тестами «хот-хэтча».
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Агрессивный Mercedes A45 AMG работает на гибридной силовой установке, в состав которой войдет 2-литровая «турбочетверка», 48-вольтовый электромотор с нагнетателем. Суммарная отдача «начинки» составит более 400 «лошадей», что позволит «заряженному» Mercedes A45 AMG разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. А 7-ступенчатую трансмиссию заменит 9-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Никаких других технических подробностей компания пока не обнародовала.

Изначально новая разработка была известна под внутренним названием «Predator» («Хищник»). Следующее пополнение линейки A-class анонсируется только на 2019 год.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz A-класс AMG A 45 4MATIC 2.0 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин381
Объем двигателя1991
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл9.6
Загородный цикл6.0
Смешанный цикл7.3
ТопливоАИ-98
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Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес A-class

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
Подскажите по АКПП
| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
Usovich
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Новый гибридный Mercedes A45 AMG был испытан в Нюрбургринге. Видео
Агрессивный Mercedes A45 AMG работает на гибридной силовой установке, в состав которой войдет 2-литровая «турбочетверка», 48-вольтовый электромотор с нагнетателем. Суммарная отдача «начинки» составит более 400 «лошадей», что позволит «заряженному» Mercedes A45 AMG разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. А 7-ступенчатую трансмиссию заменит 9-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Никаких других технических подробностей компания пока не обнародовала. Изначально новая разработка была известна под внутренним названием «Predator» («Хищник»). Следующее пополнение линейки A-class анонсируется только на 2019 год.
2017-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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