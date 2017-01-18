18 января 2017, 11:35

Новый хэтчбек Audi A1 готовят к 2018 году

Автомобиль будет превосходить по размерам предшественника, который пока является самым маленьким в модельной линейке бренда. Прототипы A1 уже давно проходят тесты.
В основу новинки взят модуль MQB. Авто должно стать чуть легче предшественника, поскольку платформа состоит из стали и алюминия.
 
Под капотом хэтчбека будет находиться 3-цилиндровый бензиновый мотор 1 литр мощностью 95 л.с. Со временем появится также бензиновый двигатель 1,4 литра и 1,6-литровый «дизель». Не исключается появление гибрида и электроверсии.
 
Еще одна новинка – «заряженный» хэтчбек S1 новой генерации, который будет иметь 2-литровый бензиновый туродвижок и полный привод. Предположительно, что мощность его составит более 250 л.с.

Комплектации и технические характеристики

Audi A1 Attraction 1.4 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя1395
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл6.6
Загородный цикл4.2
Смешанный цикл5.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Ауди А1

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi A1
красивый красненкий
виталий
Audi A1 – клубный и невероятно «злой»
Кстати....А кто у нас при массе всего 1390 кг имеет 503 лошади?А? ( Супротив - у кого более 500 лошадей - а сколько масса и что за модели?) - даж интересно.
гаечка
Audi A1 против Mini Cooper
и линейка моторов от 1,6л, 1,8 л, 2,0 л и позже - турбо.-в общем - новое - хорошо забытое старое. Люк и проветриваемые задние стекла - также в комплектации, кожаный салон и т.д. Старое доброе купе 1996 г.в. с новыми наворотами
гаечка
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Audi Автомудрость Audi АвтоПитер Audi Дизайн и тюнинг Audi Новинки и концепт кары Audi Новости и акции автосалонов Audi Автосалоны и дилеры марки Audi Аренда и прокат авто марки Audi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Audi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Audi
Главные материалы
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Audi A1
Купить Audi A1 2015 в Москве
929 000 Р
Купить Audi A1 2011 в Москве
603 000 Р
Купить Audi A1 2011 в Москве
612 000 Р
Купить Audi A1 2011 в Москве
625 000 Р
Купить Audi A1 2012 в Москве
717 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль A1
Новый хэтчбек Audi A1 готовят к 2018 году
В основу новинки взят модуль MQB. Авто должно стать чуть легче предшественника, поскольку платформа состоит из стали и алюминия. Под капотом хэтчбека будет находиться 3-цилиндровый бензиновый мотор 1 литр мощностью 95 л.с. Со временем появится также бензиновый двигатель 1,4 литра и 1,6-литровый «дизель». Не исключается появление гибрида и электроверсии. Еще одна новинка – «заряженный» хэтчбек S1 новой генерации, который будет иметь 2-литровый бензиновый туродвижок и полный привод. Предположительно, что мощность его составит более 250 л.с.
2017-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG