Новый хэтчбек Audi A1 готовят к 2018 году

Автомобиль будет превосходить по размерам предшественника, который пока является самым маленьким в модельной линейке бренда. Прототипы A1 уже давно проходят тесты.
В основу новинки взят модуль MQB. Авто должно стать чуть легче предшественника, поскольку платформа состоит из стали и алюминия.
Под капотом хэтчбека будет находиться 3-цилиндровый бензиновый мотор 1 литр мощностью 95 л.с. Со временем появится также бензиновый двигатель 1,4 литра и 1,6-литровый «дизель». Не исключается появление гибрида и электроверсии.
Еще одна новинка – «заряженный» хэтчбек S1 новой генерации, который будет иметь 2-литровый бензиновый туродвижок и полный привод. Предположительно, что мощность его составит более 250 л.с.
и линейка моторов от 1,6л, 1,8 л, 2,0 л и позже - турбо.-в общем - новое - хорошо забытое старое.
Люк и проветриваемые задние стекла - также в комплектации, кожаный салон и т.д.
Старое доброе купе 1996 г.в. с новыми наворотами
В основу новинки взят модуль MQB. Авто должно стать чуть легче предшественника, поскольку платформа состоит из стали и алюминия. Под капотом хэтчбека будет находиться 3-цилиндровый бензиновый мотор 1 литр мощностью 95 л.с. Со временем появится также бензиновый двигатель 1,4 литра и 1,6-литровый «дизель». Не исключается появление гибрида и электроверсии. Еще одна новинка – «заряженный» хэтчбек S1 новой генерации, который будет иметь 2-литровый бензиновый туродвижок и полный привод. Предположительно, что мощность его составит более 250 л.с.
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