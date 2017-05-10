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10 мая 2017, 18:07

Новый Infiniti QX80 начнут выпускать до конца года

Производство нового поколения внедорожника Infiniti QX80 должно стартовать до конца текущего года. Соответствующую информацию подтвердил глава японской марки Роланд Крюгер.
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Топ-менеджер отметил, что модель является очень успешной и востребованной. Под капотом ее окажется 5,6-литровый 8-цилиндровый двигатель. Силовые и динамические характеристики пока не раскрываются. На текущем поколении агрегат выдает 405 сил.

Infiniti QX80
Выпускается с 2013 г.
Новый от 4 955 000 до 5 105 000 Р
Объявлений: 20
Отзывов: 4

По другим сведениям, в качестве «начинки» японцы задействуют новый бензиновый мотор V6, который будет отличаться рекордно низким потреблением топлива. Он порадует внушительными показателями производительности.

Концептуальный предвестник Infiniti QX80 нового поколения показали в прошлом месяце на автосалоне в Нью-Йорке. Прототип отличился светодиодными фарами, 24-дюймовыми колесами. Вместе зеркал заднего вида были установлены боковые камеры.

Новинки и концепт кары Инфинити Ку Икс 80

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Отзывы по теме
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Тест Infiniti QX80: на полном серьезе
Здравствуйте, на форуме недавно, не подскажите, где можно найти схему ремонта для этой машины http:// www.avtome.ru/ Lada/ 2110/ Спасибо.
skyman777
Форум Infiniti FX35
Всех вас в налоговую отправить, а потом по этапу коррупционеры...
Кирюша
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Новый Infiniti QX80 начнут выпускать до конца года
Топ-менеджер отметил, что модель является очень успешной и востребованной. Под капотом ее окажется 5,6-литровый 8-цилиндровый двигатель. Силовые и динамические характеристики пока не раскрываются. На текущем поколении агрегат выдает 405 сил.{{model_3335}}По другим сведениям, в качестве «начинки» японцы задействуют новый бензиновый мотор V6, который будет отличаться рекордно низким потреблением топлива. Он порадует внушительными показателями производительности.Концептуальный предвестник Infiniti QX80 нового поколения показали в прошлом месяце на автосалоне в Нью-Йорке. Прототип отличился светодиодными фарами, 24-дюймовыми колесами. Вместе зеркал заднего вида были установлены боковые камеры.
2017-05-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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