16 февраля 2017, 16:16

Новый кроссовер Geely V3 готовят к выходу на рынок

Новинка является, по сути, обновленным хэтчбеком SC5-RV, который продавали в Китае с 2011 по 2014 годы. Пока информации об авто немного, но компания обещает, что скоро представит подробные характеристики.
Разработчики концерна изменили дизайн экстерьера - поставили накладки из пластика, увеличили клиренс. Габариты кроссовераy V3: длина - 4 005 мм, ширина - 1 760 мм, высота - 1 560 мм. Колесная база составляет 2 480 мм.
 
По предварительным данным, под капотом нового кроссовера будет стоять бензиновый «атмосферник» 1,5 литра 102 л.с.
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Новый кроссовер Geely V3 готовят к выходу на рынок
Разработчики концерна изменили дизайн экстерьера - поставили накладки из пластика, увеличили клиренс. Габариты кроссовераy V3: длина - 4 005 мм, ширина - 1 760 мм, высота - 1 560 мм. Колесная база составляет 2 480 мм. По предварительным данным, под капотом нового кроссовера будет стоять бензиновый «атмосферник» 1,5 литра 102 л.с.
2017-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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