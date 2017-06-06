6 июня 2017, 12:06

Новый кроссовер Lifan лишился камуфляжа

Автомобилестроители Китая испытывают возможности нового компактного кроссовера Lifan. В один из моментов их настигли фотошпионы, результаты «операции» они выложили в открытых сетевых источниках.
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Новый кроссовер Lifan лишился камуфляжа Lifan
Прототип авто был запечатлен без камуфлирующей пленки. Наименования он еще не имеет, хотя по заводской документации проходит как Lifan CY02C. Очевидно, торговое название будет несколько иным.
 
Судя по шпионским кадрам, машина оснащена той же радиаторной решеткой, что и на флагманской модели Lifan X80. Задняя стойка нового кроссовера сделана в черном цвете, что создает эффект невесомости крыши. По осветительным приборам новинки пока информации нет – очевидно, они в стадии доработки, во всяком случае, на прототипе установлены те, что есть на другой модели. Также пока нет информации о силовом агрегате кроссовера.
 
Интерьер кроссовера выполнен в том же стиле, что и у других новых моделей компании Lifan. Вседорожник получил хромированные элементы декора, трехспицевый руль, вертикальные дефлекторы вентиляции.
 
Ожидается, что старт продаж новинки состоится в Китае в нынешнем году. О появлении автомобиля на других рынках данных нет.
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Отзывы по теме
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| Мне кажется , что вся проблема в Российской сборке.Потому что всем на всё по----- и до-----.А машина нормальная правда есть некоторые нарекания по салону и по дверям и ещё на малых оборотах идёт вибрация с движка, может посто не прошла обкатку.Я думаю время покажет"БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ"или"А ВСЁТАКИ ОНА ...
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Тоха_35
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Новый кроссовер Lifan лишился камуфляжа
Прототип авто был запечатлен без камуфлирующей пленки. Наименования он еще не имеет, хотя по заводской документации проходит как Lifan CY02C. Очевидно, торговое название будет несколько иным. Судя по шпионским кадрам, машина оснащена той же радиаторной решеткой, что и на флагманской модели Lifan X80. Задняя стойка нового кроссовера сделана в черном цвете, что создает эффект невесомости крыши. По осветительным приборам новинки пока информации нет – очевидно, они в стадии доработки, во всяком случае, на прототипе установлены те, что есть на другой модели. Также пока нет информации о силовом агрегате кроссовера. Интерьер кроссовера выполнен в том же стиле, что и у других новых моделей компании Lifan. Вседорожник получил хромированные элементы декора, трехспицевый руль, вертикальные дефлекторы вентиляции. Ожидается, что старт продаж новинки состоится в Китае в нынешнем году. О появлении автомобиля на других рынках данных нет.
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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