6 июня 2017, 12:06
Новый кроссовер Lifan лишился камуфляжа
Автомобилестроители Китая испытывают возможности нового компактного кроссовера Lifan. В один из моментов их настигли фотошпионы, результаты «операции» они выложили в открытых сетевых источниках.
Прототип авто был запечатлен без камуфлирующей пленки. Наименования он еще не имеет, хотя по заводской документации проходит как Lifan CY02C. Очевидно, торговое название будет несколько иным.
Судя по шпионским кадрам, машина оснащена той же радиаторной решеткой, что и на флагманской модели Lifan X80. Задняя стойка нового кроссовера сделана в черном цвете, что создает эффект невесомости крыши. По осветительным приборам новинки пока информации нет – очевидно, они в стадии доработки, во всяком случае, на прототипе установлены те, что есть на другой модели. Также пока нет информации о силовом агрегате кроссовера.
Интерьер кроссовера выполнен в том же стиле, что и у других новых моделей компании Lifan. Вседорожник получил хромированные элементы декора, трехспицевый руль, вертикальные дефлекторы вентиляции.
Ожидается, что старт продаж новинки состоится в Китае в нынешнем году. О появлении автомобиля на других рынках данных нет.
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