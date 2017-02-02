2 февраля 2017, 13:47

Новый Lada 4X4 построят на базе Renault Duster

По данным инсайдеров, руководство «АвтоВАЗа» отказалось от первоначального проекта создания обновленного внедорожника, который именовался Lada 4X4 NG.
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Автопроизводитель выступил с официальным разъяснением по поводу создания нового поколения Lada 4x4 из-за большого ...
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Как сообщалось ранее, проект предусматривал сохранение традиционных для модели компоновочных решений, таких как продольно расположенный двигатель, постоянная система полного привода, а также неразрезной задний мост.
 
На данный момент известно, что новая генерация Lada 4X4 будет создана на базе производственной платформы рестайлингового Renault Duster, публичная премьера которого еще не состоялась. Стоит отметить, что официального подтверждения этим сведениям пока нет.
 
Инсайдеры сообщают, что новое поколение Duster будет поставлено на производственный конвейер в Тольятти. Ранее кроссовер собирался на заводе в Москве. Ожидается, что серийное производство нового Duster стартует в начале 2018 года.
Новинки и концепт кары Lada

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Форум ВАЗ 2120 Надежда
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Виталий.
Форум ВАЗ 1111 Ока
Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
X-men
Форум ВАЗ Lada 112
| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
vital58
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Новый Lada 4X4 построят на базе Renault Duster
{{material_117776}}Как сообщалось ранее, проект предусматривал сохранение традиционных для модели компоновочных решений, таких как продольно расположенный двигатель, постоянная система полного привода, а также неразрезной задний мост. На данный момент известно, что новая генерация Lada 4X4 будет создана на базе производственной платформы рестайлингового Renault Duster, публичная премьера которого еще не состоялась. Стоит отметить, что официального подтверждения этим сведениям пока нет. Инсайдеры сообщают, что новое поколение Duster будет поставлено на производственный конвейер в Тольятти. Ранее кроссовер собирался на заводе в Москве. Ожидается, что серийное производство нового Duster стартует в начале 2018 года.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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