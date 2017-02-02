Новый Lada 4X4 построят на базе Renault Duster

Как сообщалось ранее, проект предусматривал сохранение традиционных для модели компоновочных решений, таких как продольно расположенный двигатель, постоянная система полного привода, а также неразрезной задний мост.
На данный момент известно, что новая генерация Lada 4X4 будет создана на базе производственной платформы рестайлингового Renault Duster, публичная премьера которого еще не состоялась. Стоит отметить, что официального подтверждения этим сведениям пока нет.
Инсайдеры сообщают, что новое поколение Duster будет поставлено на производственный конвейер в Тольятти. Ранее кроссовер собирался на заводе в Москве. Ожидается, что серийное производство нового Duster стартует в начале 2018 года.
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
{{material_117776}}Как сообщалось ранее, проект предусматривал сохранение традиционных для модели компоновочных решений, таких как продольно расположенный двигатель, постоянная система полного привода, а также неразрезной задний мост. На данный момент известно, что новая генерация Lada 4X4 будет создана на базе производственной платформы рестайлингового Renault Duster, публичная премьера которого еще не состоялась. Стоит отметить, что официального подтверждения этим сведениям пока нет. Инсайдеры сообщают, что новое поколение Duster будет поставлено на производственный конвейер в Тольятти. Ранее кроссовер собирался на заводе в Москве. Ожидается, что серийное производство нового Duster стартует в начале 2018 года.
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