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18 мая 2017, 10:23

Новый Mercedes-Benz A-Class показали в «камуфляже»

Необычную фотосессию Mercedes-Benz провел для новой генерации хэтчбека A-Class. С автомобилем, скрытым под «камуфляжем», сфотографировался руководитель концерна Daimler Дитер Цетше.
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Новинка будет отличаться капотом с крупными продольными ребрами и крупой решеткой радиатора с вертикальными планками. Характеристики авто держатся в секрете. Известно лишь, что модель будет оснащена решеткой радиатора в стиле Mercedes-AMG GTR и светодиодной оптикой.

Хэтчбек построят на переднеприводной архитектуре MFA, которая даст возможность установить 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели. Вероятно, на этой же базе в перспективе появится гибридный вариант машины. На европейский рынок новая модель поступит в начале следующего года.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz A-класс 1.8 AMT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2014
Кузовхэтчбек 5 дв.
Количество дверей/мест5
Тип двигателядизель
Мощность, л.с./ об/мин136 / 100 при 3400-4000
Объем двигателя1796
Тип трансмисииробот 7
Приводпередний
Городской цикл4.9
Загородный цикл3.7
Смешанный цикл4.1
ТопливоДТ
Все характеристики
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес A-class

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
Подскажите по АКПП
| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
Usovich
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Новый Mercedes-Benz A-Class показали в «камуфляже»
Новинка будет отличаться капотом с крупными продольными ребрами и крупой решеткой радиатора с вертикальными планками. Характеристики авто держатся в секрете. Известно лишь, что модель будет оснащена решеткой радиатора в стиле Mercedes-AMG GTR и светодиодной оптикой. Хэтчбек построят на переднеприводной архитектуре MFA, которая даст возможность установить 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели. Вероятно, на этой же базе в перспективе появится гибридный вариант машины. На европейский рынок новая модель поступит в начале следующего года.
2017-05-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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