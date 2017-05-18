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18 мая 2017, 10:23
Новый Mercedes-Benz A-Class показали в «камуфляже»
Необычную фотосессию Mercedes-Benz провел для новой генерации хэтчбека A-Class. С автомобилем, скрытым под «камуфляжем», сфотографировался руководитель концерна Daimler Дитер Цетше.
Новинка будет отличаться капотом с крупными продольными ребрами и крупой решеткой радиатора с вертикальными планками. Характеристики авто держатся в секрете. Известно лишь, что модель будет оснащена решеткой радиатора в стиле Mercedes-AMG GTR и светодиодной оптикой.
Хэтчбек построят на переднеприводной архитектуре MFA, которая даст возможность установить 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели. Вероятно, на этой же базе в перспективе появится гибридный вариант машины. На европейский рынок новая модель поступит в начале следующего года.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz A-класс 1.8 AMT
|Год выпуска, с
|2013
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|хэтчбек 5 дв.
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|дизель
|Мощность, л.с./ об/мин
|136 / 100 при 3400-4000
|Объем двигателя
|1796
|Тип трансмисии
|робот 7
|Привод
|передний
|Городской цикл
|4.9
|Загородный цикл
|3.7
|Смешанный цикл
|4.1
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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