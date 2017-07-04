4 июля 2017, 11:19
Новый минивен Chrysler Pacifica скоро появится на российском рынке
В базе Росстандарта появилась информация об одобрении типа транспортного средства для новой модели американского бренда. Chrysler Pacifica, официально представленный в 2016 году в Детройте, скоро доберется и до территории РФ.
Chrysler Pacifica
Выпускается с 2003 г.
Следуя требованиям безопасности, компания оснастила все автомобили системой «ЭРА-Глонасс», системой предотвращения столкновений, адаптивным круиз-контролем и парктрониками с камерой заднего вида.По предварительным прогнозам, продажи Chrysler Pacifica стартуют к концу 2017 года.
Точная стоимость автомобиля пока не известна, но уже сейчас можно сказать, что минимальная цена составит 3,3 млн рублей.
Плюсы и минусы
|Рынок выходит из кризиса, появляются новые модели.
|Chrysler - дорогие автомобили, в том числе в обслуживании.
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