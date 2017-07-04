4 июля 2017, 11:19

Новый минивен Chrysler Pacifica скоро появится на российском рынке

В базе Росстандарта появилась информация об одобрении типа транспортного средства для новой модели американского бренда. Chrysler Pacifica, официально представленный в 2016 году в Детройте, скоро доберется и до территории РФ.
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Chrysler Pacifica
Выпускается с 2003 г.
Объявлений: 4
Отзывов: 1
В Штатах автомобиль представлен в шести комплектациях, но российским покупателям будет предложена только одна. Новая Pacifica оснащена 6-цилиндровым двигателем мощностью 279 л.с. и классическим 9-ступенчатым «автоматом». Семиместный минивен обладает внушительным списком оборудования. Кроме привычных опций обогрева руля и боковых зеркал, кондиционера и мультимедийной установки, будущих владельцев порадует система Stow'n Go, складывающая сиденья второго и третьего ряда в ровный пол, функция бесконтактного открывания сдвижных дверей и многое другое.

Следуя требованиям безопасности, компания оснастила все автомобили системой «ЭРА-Глонасс», системой предотвращения столкновений, адаптивным круиз-контролем и парктрониками с камерой заднего вида.По предварительным прогнозам, продажи Chrysler Pacifica стартуют к концу 2017 года.

Точная стоимость автомобиля пока не известна, но уже сейчас можно сказать, что минимальная цена составит 3,3 млн рублей.

Плюсы и минусы
Рынок выходит из кризиса, появляются новые модели.Chrysler - дорогие автомобили, в том числе в обслуживании.
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Мне вот тут жутко интересно узнать о стоимости и налогах на растоможку другого американца - новичка от шевроле - модель Камаро новая, может слышал, я тут в форуме об этом писал. Где-то слышал что они продают серийную версию примерно за 20 000. Ты случайно не в курсе по поводу процентов за растоможку ...
Авто владелец
Форум Chrysler Crossfire
Добрый день. Подскажите омартизаторы для кроссфаер подходят от Мерседеса ?
Maxim
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Пропал ближний свет фар!что делать если предохранители целые? Может ли что она лампа перегорела и другая не работает автоматом?
николай
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Новый минивен Chrysler Pacifica скоро появится на российском рынке
{{model_2583}} В Штатах автомобиль представлен в шести комплектациях, но российским покупателям будет предложена только одна. Новая Pacifica оснащена 6-цилиндровым двигателем мощностью 279 л.с. и классическим 9-ступенчатым «автоматом». Семиместный минивен обладает внушительным списком оборудования. Кроме привычных опций обогрева руля и боковых зеркал, кондиционера и мультимедийной установки, будущих владельцев порадует система Stow'n Go, складывающая сиденья второго и третьего ряда в ровный пол, функция бесконтактного открывания сдвижных дверей и многое другое.Следуя требованиям безопасности, компания оснастила все автомобили системой «ЭРА-Глонасс», системой предотвращения столкновений, адаптивным круиз-контролем и парктрониками с камерой заднего вида.По предварительным прогнозам, продажи Chrysler Pacifica стартуют к концу 2017 года. Точная стоимость автомобиля пока не известна, но уже сейчас можно сказать, что минимальная цена составит 3,3 млн рублей.
2017-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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