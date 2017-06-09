9 июня 2017, 08:52
Новый Mitsubishi Eclipse Cross ждут в России в 2018 году
Новый компактный SUV в кузове купе Mitsubishi Eclipse Cross, представленный недавно на Женевском автосалоне, ожидается у российских дилеров в 2018 году. Это произойдет примерно одновременно с возвращением бренда на российский рынок.
Отметим, что модели производителя ASX и Pajero IV, ушедшие из России во время кризиса, уже возвращаются на рынок. Так, модель Pajero IV доступна к покупке в дилерских центрах бренда уже с мая. До конца этого года планируется вернуть на российский рынок модель ASX.
Pajero IV предлагается покупателям только с бензиновым двигателем 3 литра, который работает в паре с 5-тупенчатым «автоматом». Модель представлена в трех комплектациях: Intense, Instyle, Ultimate. В базовом варианте исполнения за машину придется заплатить 2 749 000 рублей, средний вариант стоит 2 820 990 рублей, а в «топе» за внедорожник просят 2 949 990 рублей.
Как заверили представители компании «ММС Рус», стратегия позиционирования бренда на российском рынке основана на усилении присутствия в SUV сегменте, поскольку он развивается динамичнее, нежели другие. Поэтому в российской линейке бренда вряд ли появятся модели классов В и С. В частности, в нашу страну не будут поставлять недавно вышедший хэтчбек Mitsubishi Mirage, который уже продается на рынках некоторых европейских стран.
По информации «Автостата», бестселлером Mitsubishi на российском рынке по-прежнему является кроссовер Outlander, чьи продажи в мае выросли на 53 % и составили 1 072 автомобиля. С начала года реализовано 5 967 внедорожников данной модели, что на 34 % больше, чем в 2016 году. Российские дилеры Mitsubishi в мае реализовали 1 476 автомобилей – на 34 % больше, чем годом ранее. По итогам 5 месяцев 2017 года продажи марки в нашей стране составили 6 999 машин, что на 4 % ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
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Дороговато по моему на сегодня
скажите, если горит лампочка чек инжи, может это быть по причине, что машина ездит на бензине и газе?
Не запускается двигатель, все перепробовали, метки зажигания и т.д . Двигатель дизель 2 литра с акпп , схватывает , но не запускается. Может кто сможет скинуть схему выствления меток зажигания. Топливный насосо с ремонта. Просто ехал и двигатель заглох ( ( ( К сможет помочь советом ????Заранее спасибо) ...
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