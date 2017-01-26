Новый Nissan Juke лишат дизельного двигателя

Руководство компании Nissan официально заявило, что Juke нового поколения не будет иметь дизельные силовые установки. Также сообщается, что новинка получит новый дизайн.
Модель будет стилизована под концепт GripZ и Vmotion 2.0, станет еще ниже и шире. Получит новую светодиодную оптику, систему мультимедиа, а также широкий ассортимент систем безопасности. Автомобильные эксперты утверждают, что новый Juke, возможно, будет оснащен системой автономного вождения ProPILOT.
Обновленный кроссовер поступит на рынок с передним и полным приводом. Моторную гамму Juke пополнит бензиновый турбированный двигатель, также не исключается появление гибридной силовой установки.
Модель будет стилизована под концепт GripZ и Vmotion 2.0, станет еще ниже и шире. Получит новую светодиодную оптику, систему мультимедиа, а также широкий ассортимент систем безопасности. Автомобильные эксперты утверждают, что новый Juke, возможно, будет оснащен системой автономного вождения ProPILOT. Обновленный кроссовер поступит на рынок с передним и полным приводом. Моторную гамму Juke пополнит бензиновый турбированный двигатель, также не исключается появление гибридной силовой установки. Дебют новинки запланирован на 2020 год.
В избранное