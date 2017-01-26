26 января 2017, 14:57

Новый Nissan Juke лишат дизельного двигателя

Руководство компании Nissan официально заявило, что Juke нового поколения не будет иметь дизельные силовые установки. Также сообщается, что новинка получит новый дизайн.
Модель будет стилизована под концепт GripZ и Vmotion 2.0, станет еще ниже и шире. Получит новую светодиодную оптику, систему мультимедиа, а также широкий ассортимент систем безопасности. Автомобильные эксперты утверждают, что новый Juke, возможно, будет оснащен системой автономного вождения ProPILOT.
 
Обновленный кроссовер поступит на рынок с передним и полным приводом. Моторную гамму Juke пополнит бензиновый турбированный двигатель, также не исключается появление гибридной силовой установки.
 
Дебют новинки запланирован на 2020 год.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Juke 1.6 MT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин190 / 140 при 5600
Объем двигателя1618
Тип трансмисиимеханика 6
Приводпередний
Городской цикл6.3
Загородный цикл4.2
Смешанный цикл5
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Форум Nissan Juke
Хочу купить себе Nissan Juke. Что посоветуете, в какой комплектации и в каких салонах брать?
Елизавета
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Автомобили с акпп (на автомате) до 250000 рублей
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
Anton
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Новый Nissan Juke лишат дизельного двигателя
Модель будет стилизована под концепт GripZ и Vmotion 2.0, станет еще ниже и шире. Получит новую светодиодную оптику, систему мультимедиа, а также широкий ассортимент систем безопасности. Автомобильные эксперты утверждают, что новый Juke, возможно, будет оснащен системой автономного вождения ProPILOT. Обновленный кроссовер поступит на рынок с передним и полным приводом. Моторную гамму Juke пополнит бензиновый турбированный двигатель, также не исключается появление гибридной силовой установки. Дебют новинки запланирован на 2020 год.
2017-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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