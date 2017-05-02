Новый Nissan Terrano выходит на рынок
Nissan Terrano 2017 модельного года оснащен системой «ЭРА-Глонасс», системой удаленного запуска двигателя, подогревом лобового стекла, новой навигационной системой с более ярким и контрастным 7-дюймовым дисплеем. Также кроссовер получил улучшенную камеру заднего вида, подрулевой джойстик для управления аудиосистемой и белую подсветку бортового компьютера.
|Nissan Terrano Tekna 2.0 AT 4x4
|2 л, 143 л.с
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|0-100 - 11.5 с, 174 км/ч
|4315 x 1822 x 1695 мм
|полный
|АИ-95, 8.7 л на 100 км
|1 077 000 руб
|Все характеристики
Одним из важнейших обновлений стал встроенный круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Его можно использовать как на свободной трассе, так и в плотном потоке автомобилей, где он позволяет следовать по маршруту, соблюдая ограничения скорости.
Салон автомобиля был доработан с учетом локальных условий эксплуатации и требований российских покупателей. Terrano 2017 года выпуска оснащен сидениями, которые обшиты новыми износостойкими материалами. Также внутри машины предусмотрены отделения для размещения и хранения вещей, в том числе отделение с крышкой, расположенное над центральной консолью, и карманы в спинках передних сидений.
В силовую линейку новинки входят бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,6 литра, который развивает мощность 114 л.с. и крутящий момент 156 Нм. Для версии с передним приводом мотор агрегируется с 5-ступенчатой МКП, для полноприводной – с 6-ступенчатой «механикой». Помимо этого, покупателям предложен 2-литровый 143-сильный агрегат.
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