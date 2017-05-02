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2 мая 2017, 16:22

Новый Nissan Terrano выходит на рынок

Nissan объявляет о старте продаж обновленного кроссовера Terrano 2017 модельного года. Модель получила измененный интерьер, а также дополнительный опции комфорта. Стартовая цена автомобиля составляет 925 000 рублей, а максимальная - 1 220 000 рублей.
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Новый Nissan Terrano выходит на рынок Nissan Terrano, Nissan Terrano

Nissan Terrano 2017 модельного года оснащен системой «ЭРА-Глонасс», системой удаленного запуска двигателя, подогревом лобового стекла, новой навигационной системой с более ярким и контрастным 7-дюймовым дисплеем. Также кроссовер получил улучшенную камеру заднего вида, подрулевой джойстик для управления аудиосистемой и белую подсветку бортового компьютера.

Nissan Terrano Tekna 2.0 AT 4x4
2 л, 143 л.с
Автоматическая, 4-ступенчатая
0-100 - 11.5 с, 174 км/ч
4315 x 1822 x 1695 мм
полный
АИ-95, 8.7 л на 100 км
1 077 000 руб
Все характеристики

Одним из важнейших обновлений стал встроенный круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Его можно использовать как на свободной трассе, так и в плотном потоке автомобилей, где он позволяет следовать по маршруту, соблюдая ограничения скорости.

Салон автомобиля был доработан с учетом локальных условий эксплуатации и требований российских покупателей. Terrano 2017 года выпуска оснащен сидениями, которые обшиты новыми износостойкими материалами. Также внутри машины предусмотрены отделения для размещения и хранения вещей, в том числе отделение с крышкой, расположенное над центральной консолью, и карманы в спинках передних сидений.

В силовую линейку новинки входят бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,6 литра, который развивает мощность 114 л.с. и крутящий момент 156 Нм. Для версии с передним приводом мотор агрегируется с 5-ступенчатой МКП, для полноприводной – с 6-ступенчатой «механикой». Помимо этого, покупателям предложен 2-литровый 143-сильный агрегат.

Купить авто Нисан, Ниссан Террано

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Отзывы по теме
Форум Nissan Terrano
купил у дилера новый ниссан терано в июле 2014 проехал 2000км первый снег заскрипели шруссы передние , записался на сто по гантии
анатолий
Тест Nissan Terrano: японский сородич
Неправда, не у всех 165 сил. Например, у "Фокуса" 150 л.с
Saimaa
Nissan Terrano уже у дилеров
| Из хорошего внедорожника сделали рядовой кроссовер!? Зато рынок сбыта расширили :) ) )
Farion
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Новый Nissan Terrano выходит на рынок
Nissan Terrano 2017 модельного года оснащен системой «ЭРА-Глонасс», системой удаленного запуска двигателя, подогревом лобового стекла, новой навигационной системой с более ярким и контрастным 7-дюймовым дисплеем. Также кроссовер получил улучшенную камеру заднего вида, подрулевой джойстик для управления аудиосистемой и белую подсветку бортового компьютера.{{params_55540}}Одним из важнейших обновлений стал встроенный круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Его можно использовать как на свободной трассе, так и в плотном потоке автомобилей, где он позволяет следовать по маршруту, соблюдая ограничения скорости.Салон автомобиля был доработан с учетом локальных условий эксплуатации и требований российских покупателей. Terrano 2017 года выпуска оснащен сидениями, которые обшиты новыми износостойкими материалами. Также внутри машины предусмотрены отделения для размещения и хранения вещей, в том числе отделение с крышкой, расположенное над центральной консолью, и карманы в спинках передних сидений.В силовую линейку новинки входят бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,6 литра, который развивает мощность 114 л.с. и крутящий момент 156 Нм. Для версии с передним приводом мотор агрегируется с 5-ступенчатой МКП, для полноприводной – с 6-ступенчатой «механикой». Помимо этого, покупателям предложен 2-литровый 143-сильный агрегат.
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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