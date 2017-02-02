2 февраля 2017, 18:36

Новый Opel Vivaro Sport доступен для предзаказа

В Германии начался прием предварительных заказов на новый коммерческий автомобиль Opel Vivaro Sport. Новинка обойдется покупателям в 28 800 евро, это порядка 1 850 000 рублей.
Премьера фургона состоялась осенью минувшего года в рамках выставки коммерческой техники в Ганновере. Отмечается, что новинка выпускается в грузовом, пассажирском и грузопассажирском вариантах, а также в 2 исполнениях с разной колесной базой. Vivaro Sport отличается от стандартной версии декоративными полосами на кузове, а также молдингами на крыше.
 
Стоит отметить, что под капотом «спортивной» версии разместились те же моторы, которыми оснащается стандартное исполнение модели - 1,6-литровый дизельный CDTI Turbo, который способен генерировать 120 л.с., а также битурбированный мотор аналогичного объёма, производительность которого, в зависимости от комплектации, составит 125 или 145 л.с. По данным разработчиков, менее мощный двигатель на каждые 100 км пути расходует 5,9 литров топлива.
 
В список оснащения базовой комплектации Vivaro Sport входит круиз-контроль, кондиционер, ультразвуковой ассистент парковки, современный мультимедийный центр с функцией навигации. Для более дорогих вариантов доступна кожаная обивка салона, а также 8-дюймовый мультимедийный центр, способный выдавать информацию о дорожном движении в реальном времени.
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Новый Opel Vivaro Sport доступен для предзаказа
Премьера фургона состоялась осенью минувшего года в рамках выставки коммерческой техники в Ганновере. Отмечается, что новинка выпускается в грузовом, пассажирском и грузопассажирском вариантах, а также в 2 исполнениях с разной колесной базой. Vivaro Sport отличается от стандартной версии декоративными полосами на кузове, а также молдингами на крыше. Стоит отметить, что под капотом «спортивной» версии разместились те же моторы, которыми оснащается стандартное исполнение модели - 1,6-литровый дизельный CDTI Turbo, который способен генерировать 120 л.с., а также битурбированный мотор аналогичного объёма, производительность которого, в зависимости от комплектации, составит 125 или 145 л.с. По данным разработчиков, менее мощный двигатель на каждые 100 км пути расходует 5,9 литров топлива. В список оснащения базовой комплектации Vivaro Sport входит круиз-контроль, кондиционер, ультразвуковой ассистент парковки, современный мультимедийный центр с функцией навигации. Для более дорогих вариантов доступна кожаная обивка салона, а также 8-дюймовый мультимедийный центр, способный выдавать информацию о дорожном движении в реальном времени.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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