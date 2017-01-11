11 января 2017, 12:06

Peugeot Expert выйдет на российский рынок в течение года

Модель объединила все качества модульной платформы EMP2: оптимальные для городской среды габариты и маневренность, функциональность и большой объем грузового отсека.

Представители бренда подчеркивают, что эти характеристики особенно важны для сегмента малотоннажных коммерческих автомобилей.

Модель будет доступна в различных вариантах длины, с 2 или 3 передними сиденьями. Благодаря погрузочной длине до 4 метров, максимальному полезному объему 6,6 кубометров и 1 400 кг полезной нагрузки, Expert позволяет максимально полезно использовать грузовой отсек.

Эргономика позволит водителю меньше уставать, а высокая посадка обеспечит больший, чем на многих других моделях, обзор дороги. Головное освещение позволит полностью контролировать ситуацию на проезжей части даже в темное время суток.

Новинка получила 5 звезд по итогам тестов Euro NCAP, опубликованных в декабре 2015 года.

Технические характеристики, спецификации, комплектации, цены и старт продаж авто будут анонсированы позже.

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Peugeot Expert выйдет на российский рынок в течение года
Представители бренда подчеркивают, что эти характеристики особенно важны для сегмента малотоннажных коммерческих автомобилей. Модель будет доступна в различных вариантах длины, с 2 или 3 передними сиденьями. Благодаря погрузочной длине до 4 метров, максимальному полезному объему 6,6 кубометров и 1 400 кг полезной нагрузки, Expert позволяет максимально полезно использовать грузовой отсек. Эргономика позволит водителю меньше уставать, а высокая посадка обеспечит больший, чем на многих других моделях, обзор дороги. Головное освещение позволит полностью контролировать ситуацию на проезжей части даже в темное время суток. Новинка получила 5 звезд по итогам тестов Euro NCAP, опубликованных в декабре 2015 года. Технические характеристики, спецификации, комплектации, цены и старт продаж авто будут анонсированы позже.
2017-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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