Peugeot Expert выйдет на российский рынок в течение года
Представители бренда подчеркивают, что эти характеристики особенно важны для сегмента малотоннажных коммерческих автомобилей.
Модель будет доступна в различных вариантах длины, с 2 или 3 передними сиденьями. Благодаря погрузочной длине до 4 метров, максимальному полезному объему 6,6 кубометров и 1 400 кг полезной нагрузки, Expert позволяет максимально полезно использовать грузовой отсек.
Эргономика позволит водителю меньше уставать, а высокая посадка обеспечит больший, чем на многих других моделях, обзор дороги. Головное освещение позволит полностью контролировать ситуацию на проезжей части даже в темное время суток.
Новинка получила 5 звезд по итогам тестов Euro NCAP, опубликованных в декабре 2015 года.
Технические характеристики, спецификации, комплектации, цены и старт продаж авто будут анонсированы позже.
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