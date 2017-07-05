5 июля 2017, 14:00

Новый Porsche Cayenne замечен на трассе без камуфляжа

Готовящийся к презентации на франкфуртском автосалоне, Porsche Cayenne третьего поколения был замечен на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии. Это позволило рассмотреть обновленные элементы кузова.
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В данный момент ожидаемая новинка проходит заключительный этап дорожных испытаний. Автопроизводитель старается держать в секрете подробности изменений автомобиля. Но уже сегодня можно сказать, что у обновленного Cayenne третьего поколения стала более строгой и массивной решетка радиатора. Отсутствие хромированных деталей сделало кроссовер серьезнее по сравнению с предшественником. Также автомобиль получил более технологичную и выразительную оптику. Кроме того, нельзя не обратить внимание, что новинка построена на передовой платформе MLB Evo, на которой уже выпущена последняя Audi Q7, Bentley Bentayga и будет выпущен новый Volkswagen Touareg.

Технические узлы, применяемые на кроссовере, заимствованы у Porsche Panamera. По предположениям, под капотом будет установлен 4-литровый V8, который сегодня устанавливается на Panamera Turbo и Panamera Turbo S E-Hybrid.

Точная дата премьеры пока не известна. Ожидается, что автомобиль будет представлен на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2017 года или в марте 2018 года на автосалоне в Женеве. Также не известна и дата старта продаж.

Комплектации и технические характеристики

Porsche Cayenne Turbo S 4.8 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин570
Объем двигателя4806
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл15.9
Загородный цикл8.9
Смешанный цикл11.5
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Новинки и концепт кары Порше Кайен, Каен

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Новый Porsche Cayenne замечен на трассе без камуфляжа
{{material_119899}} В данный момент ожидаемая новинка проходит заключительный этап дорожных испытаний. Автопроизводитель старается держать в секрете подробности изменений автомобиля. Но уже сегодня можно сказать, что у обновленного Cayenne третьего поколения стала более строгой и массивной решетка радиатора. Отсутствие хромированных деталей сделало кроссовер серьезнее по сравнению с предшественником. Также автомобиль получил более технологичную и выразительную оптику. Кроме того, нельзя не обратить внимание, что новинка построена на передовой платформе MLB Evo, на которой уже выпущена последняя Audi Q7, Bentley Bentayga и будет выпущен новый Volkswagen Touareg.Технические узлы, применяемые на кроссовере, заимствованы у Porsche Panamera. По предположениям, под капотом будет установлен 4-литровый V8, который сегодня устанавливается на Panamera Turbo и Panamera Turbo S E-Hybrid.Точная дата премьеры пока не известна. Ожидается, что автомобиль будет представлен на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2017 года или в марте 2018 года на автосалоне в Женеве. Также не известна и дата старта продаж.
2017-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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