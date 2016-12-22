22 декабря 2016, 15:28

Новый Renault Duster ждут в 2018-м году

Сейчас поставляемая на европейский рынок модель оснащается маленькими турбомоторами 1.2 TCe (125 л.с.) и «роботами» с 2-мя сцеплениями, но у экспертов есть сомнения, что именно этот вариант будет востребован российскими покупателями.
Новый Renault Duster под кодовым индексом HJD появится в 2018 году и сохранит нынешнюю платформу B0, пусть и в очередной раз модернизированную. Кроссовер заметно подрастет в габаритах: длина увеличится с 430 до 450 см, причем не исключено появление 7-местной версии.
 
Гамма бензиновых двигателей, как предполагается, принципиально не изменится: это будут атмосферники 1,6 и 2,0. Зато на Duster с начальным мотором появится тот же вариатор, что сейчас устанавливается на Kaptur. Выйдут несколько полноприводных версий.
 
Нынешний Duster остается самой популярной моделью Renault в России: за 11 месяцев этого года продано 40 105 машин.

Комплектации и технические характеристики

Renault Duster Privilege 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл10.1
Загородный цикл6.5
Смешанный цикл7.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
Duster приносит Группе Renault хорошие дивиденды
Ещё бы диллеры не хамили с ценами и допами, а производители жёстче осуществляли контроль за диллерами.
Алексей
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Новый Renault Duster ждут в 2018-м году
Новый Renault Duster под кодовым индексом HJD появится в 2018 году и сохранит нынешнюю платформу B0, пусть и в очередной раз модернизированную. Кроссовер заметно подрастет в габаритах: длина увеличится с 430 до 450 см, причем не исключено появление 7-местной версии. Гамма бензиновых двигателей, как предполагается, принципиально не изменится: это будут атмосферники 1,6 и 2,0. Зато на Duster с начальным мотором появится тот же вариатор, что сейчас устанавливается на Kaptur. Выйдут несколько полноприводных версий. Нынешний Duster остается самой популярной моделью Renault в России: за 11 месяцев этого года продано 40 105 машин.
2016-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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