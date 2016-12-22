Новый Renault Duster ждут в 2018-м году

Сейчас поставляемая на европейский рынок модель оснащается маленькими турбомоторами 1.2 TCe (125 л.с.) и «роботами» с 2-мя сцеплениями, но у экспертов есть сомнения, что именно этот вариант будет востребован российскими покупателями.
Новый Renault Duster под кодовым индексом HJD появится в 2018 году и сохранит нынешнюю платформу B0, пусть и в очередной раз модернизированную. Кроссовер заметно подрастет в габаритах: длина увеличится с 430 до 450 см, причем не исключено появление 7-местной версии.
Гамма бензиновых двигателей, как предполагается, принципиально не изменится: это будут атмосферники 1,6 и 2,0. Зато на Duster с начальным мотором появится тот же вариатор, что сейчас устанавливается на Kaptur. Выйдут несколько полноприводных версий.
Нынешний Duster остается самой популярной моделью Renault в России: за 11 месяцев этого года продано 40 105 машин.
Новый Renault Duster под кодовым индексом HJD появится в 2018 году и сохранит нынешнюю платформу B0, пусть и в очередной раз модернизированную. Кроссовер заметно подрастет в габаритах: длина увеличится с 430 до 450 см, причем не исключено появление 7-местной версии. Гамма бензиновых двигателей, как предполагается, принципиально не изменится: это будут атмосферники 1,6 и 2,0. Зато на Duster с начальным мотором появится тот же вариатор, что сейчас устанавливается на Kaptur. Выйдут несколько полноприводных версий. Нынешний Duster остается самой популярной моделью Renault в России: за 11 месяцев этого года продано 40 105 машин.
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