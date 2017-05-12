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12 мая 2017, 19:04

Новый Saab 9-3 станет электрическим

В Интернете появилась фотография нового электрокара, который будет построен на базе седана Saab 9-3. Новинка будет продаваться на авторынке под брендом NEVS, поскольку шведскую марку упразднили.
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Новый Saab 9-3 станет электрическим Saab 9-3, Saab

От своего «донора» новинка отличится видоизмененным обвесом кузова и новой фальшрадиаторной решеткой. По предварительным данным, автомобиль сможет преодолеть на одном запасе батарей порядка 130 км, а максимальная скорость составит 140 км/ч.

Saab 9-3
Выпускается с 2005 г.
Новый от 699 000 до 1 464 000 Р
Объявлений: 9
Отзывов: 3

Официальная премьера модели состоится 7 июня на выставке потребительской электроники CES в Шанхае. В продажу на мировой авторынок электрический седан поступит осенью этого года.

Новые владельцы марки Saab планируют начать серийный выпуск электрической версии модели на заводе в Китае. Первые 150 тыс. экземпляров будут переданы китайской компании Panda New Energy

Новинки и концепт кары Сааб 9 3 Спорт

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Ольга
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Мне нужна была стандартная (сильвер) шумка и автозапуск с сигналкой А94. Вместе с другом решил выехать на совместную шумоизоляцию машин в компании Олимп Авто, которая предоставляет оптимальное сочетание цены и проводимых работ. Приехал, ребята хорошие, всем респект, т.к. Какой бы ни был сервис - хоть ...
uspeh123456789
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на саабе цепь стоит, а не ремень, машина на ходу и едит не плохо, только на холостом ходу гремит цепь
lyabinvladimir
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Новый Saab 9-3 станет электрическим
От своего «донора» новинка отличится видоизмененным обвесом кузова и новой фальшрадиаторной решеткой. По предварительным данным, автомобиль сможет преодолеть на одном запасе батарей порядка 130 км, а максимальная скорость составит 140 км/ч.{{model_2618}} Официальная премьера модели состоится 7 июня на выставке потребительской электроники CES в Шанхае. В продажу на мировой авторынок электрический седан поступит осенью этого года.Новые владельцы марки Saab планируют начать серийный выпуск электрической версии модели на заводе в Китае. Первые 150 тыс. экземпляров будут переданы китайской компании Panda New Energy
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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