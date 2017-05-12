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12 мая 2017, 19:04
Новый Saab 9-3 станет электрическим
В Интернете появилась фотография нового электрокара, который будет построен на базе седана Saab 9-3. Новинка будет продаваться на авторынке под брендом NEVS, поскольку шведскую марку упразднили.
От своего «донора» новинка отличится видоизмененным обвесом кузова и новой фальшрадиаторной решеткой. По предварительным данным, автомобиль сможет преодолеть на одном запасе батарей порядка 130 км, а максимальная скорость составит 140 км/ч.
Официальная премьера модели состоится 7 июня на выставке потребительской электроники CES в Шанхае. В продажу на мировой авторынок электрический седан поступит осенью этого года.
Новые владельцы марки Saab планируют начать серийный выпуск электрической версии модели на заводе в Китае. Первые 150 тыс. экземпляров будут переданы китайской компании Panda New Energy
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Комментарии пользователей
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на саабе цепь стоит, а не ремень, машина на ходу и едит не плохо, только на холостом ходу гремит цепь
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