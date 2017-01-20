20 января 2017, 15:50

Новый Toyota C-HR в Японии пользуется ажиотажным спросом

Компактный кроссовер поступил в продажу на внутренний рынок в декабре 2016 года, и уже показал себя весьма востребованным. Из общего количества заказов 37 000 пришлось на гибридную модификацию.
Чуть больше, чем за месяц - с 14 декабря по 19 января - официальные представители марки уже получили 48 000 заказов, при том, что изначально автопроизводитель планировал реализовать за месяц около 6 000 ед. в Японии.
 
Отметим, что стоимость C-HR в базовой комплектации на японском рынке составляет 2 516 000 йен, это около 1 300 000 в рублевом эквиваленте. «Гибрид» стоит 2 646 000 йен, что эквивалентно 1 400 000 рублей.
 
Мощность гибридной установки составляет 122 л.с. На обычную версию ставят 1,2-литровый турбодвигатель 116 л.с.

Купить авто Тойота

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Corolla
Подскажите пожалуйста хочу поставить кольца ангельские глазки какой диаметр колец подобрать ? 90 и 100 или 95 и 106,или вообще другие?
Елена
Форум Toyota Venza
Венза не меньше кроссовера, а больше многих, даже больше по размерам Прадо, высота только поменьше..Венза большая комфортная машина.
ренат
Форум Toyota 4 Runner
Здравствуйте Всем, та же проблема. 4 Раннер Спорт Эдишен 2005 г.в. Стояли родные стойки, на стиралке два раза выкидывало на встречку. Поставили стойки с прадика стиралку стал проходить спокойно, но стало сильней раскачивать и на скорости подкидывает зад. Роман вы решили свою проблему? Если да то как ...
egor78
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Toyota Автомудрость Toyota АвтоПитер Toyota Дизайн и тюнинг Toyota Новинки и концепт кары Toyota Новости и акции автосалонов Toyota Автосалоны и дилеры марки Toyota Аренда и прокат авто марки Toyota Автоклубы и форумы автозавчастей марки Toyota Автосервисы и магазины автозапчастей марки Toyota
Главные материалы
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Новый Toyota C-HR в Японии пользуется ажиотажным спросом
Чуть больше, чем за месяц - с 14 декабря по 19 января - официальные представители марки уже получили 48 000 заказов, при том, что изначально автопроизводитель планировал реализовать за месяц около 6 000 ед. в Японии. Отметим, что стоимость C-HR в базовой комплектации на японском рынке составляет 2 516 000 йен, это около 1 300 000 в рублевом эквиваленте. «Гибрид» стоит 2 646 000 йен, что эквивалентно 1 400 000 рублей.  Мощность гибридной установки составляет 122 л.с. На обычную версию ставят 1,2-литровый турбодвигатель 116 л.с.
2017-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG