Новый Toyota C-HR в Японии пользуется ажиотажным спросом
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Компактный кроссовер поступил в продажу на внутренний рынок в декабре 2016 года, и уже показал себя весьма востребованным. Из общего количества заказов 37 000 пришлось на гибридную модификацию.
Чуть больше, чем за месяц - с 14 декабря по 19 января - официальные представители марки уже получили 48 000 заказов, при том, что изначально автопроизводитель планировал реализовать за месяц около 6 000 ед. в Японии.
Отметим, что стоимость C-HR в базовой комплектации на японском рынке составляет 2 516 000 йен, это около 1 300 000 в рублевом эквиваленте. «Гибрид» стоит 2 646 000 йен, что эквивалентно 1 400 000 рублей.
Мощность гибридной установки составляет 122 л.с. На обычную версию ставят 1,2-литровый турбодвигатель 116 л.с.
Здравствуйте Всем, та же проблема. 4 Раннер Спорт Эдишен 2005 г.в. Стояли родные стойки, на стиралке два раза выкидывало на встречку. Поставили стойки с прадика стиралку стал проходить спокойно, но стало сильней раскачивать и на скорости подкидывает зад. Роман вы решили свою проблему? Если да то как ...
Новый Toyota C-HR в Японии пользуется ажиотажным спросом
Чуть больше, чем за месяц - с 14 декабря по 19 января - официальные представители марки уже получили 48 000 заказов, при том, что изначально автопроизводитель планировал реализовать за месяц около 6 000 ед. в Японии. Отметим, что стоимость C-HR в базовой комплектации на японском рынке составляет 2 516 000 йен, это около 1 300 000 в рублевом эквиваленте. «Гибрид» стоит 2 646 000 йен, что эквивалентно 1 400 000 рублей. Мощность гибридной установки составляет 122 л.с. На обычную версию ставят 1,2-литровый турбодвигатель 116 л.с.
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