26 июня 2017, 12:29
Новый Toyota Land Cruiser Prado рассекретили в Instagram
В социальных сетях появились новые шпионские фото рейстайлингового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Судя по ним, полностью изменится передняя часть авто и оборудование салона.
На снимках видно, что внедорожник получил новые бампера, другую решетку радиатора и оптику. Внешность нового джипа очень похожа на Land Cruiser 200, а сам внедорожник относится к 2018 модельному году.
Под капотом находится «атмосферник» объемом 2,7 литра с отдачей 163 л.с. Помимо этого, покупатель сможет выбрать и более мощную версию, оборудованную 2,8-литровым дизельным турбодвижком, генерирующим 177 л.с. Внедорожник будет выходить исключительно в полноприводном варианте.
Toyota Land Cruiser Prado
Выпускается с 1998 г.
Новый от 1 939 000 до 3 848 000 Р
Напомним, что обновленный Prado ранее был показан в буклетах на одной из закрытых презентаций. Свежая порция изображений внедорожника, появившаяся в Instagram, отличается лучшим качеством и разнообразием ракурсов. Интересно, что задняя часть автомобиля, судя по всему, имеет 2 разных варианта оформления - не исключено, что это версии для разных стран.
По данным дилерской компании Sanko Auto, новинка получит пакет безопасности Toyota Safety Sense P.
Сейчас на российском рынке Prado пользуется стабильным спросом. Так, по итогам 2016 года реализовано более 14 500 экземпляров. Минимальная стоимость внедорожника в России составляет 1 990 000 рублей. При этом, «топовая» версия с АКПП и самым мощным мотором обойдется вдвое дороже - от 3 910 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Land Cruiser Prado Элеганс 4.0 АТ 4х4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/7
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|282
|Объем двигателя
|3956
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.5
|Загородный цикл
|8.4
|Смешанный цикл
|10.6
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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