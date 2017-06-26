26 июня 2017, 12:29

Новый Toyota Land Cruiser Prado рассекретили в Instagram

В социальных сетях появились новые шпионские фото рейстайлингового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Судя по ним, полностью изменится передняя часть авто и оборудование салона.
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На снимках видно, что внедорожник получил новые бампера, другую решетку радиатора и оптику. Внешность нового джипа очень похожа на Land Cruiser 200, а сам внедорожник относится к 2018 модельному году.
 
Под капотом находится «атмосферник» объемом 2,7 литра с отдачей 163 л.с. Помимо этого, покупатель сможет выбрать и более мощную версию, оборудованную 2,8-литровым дизельным турбодвижком, генерирующим 177 л.с. Внедорожник будет выходить исключительно в полноприводном варианте.
Toyota Land Cruiser Prado
Выпускается с 1998 г.
Новый от 1 939 000 до 3 848 000 Р
Объявлений: 349
Отзывов: 4
Напомним, что обновленный Prado ранее был показан в буклетах на одной из закрытых презентаций. Свежая порция изображений внедорожника, появившаяся в Instagram, отличается лучшим качеством и разнообразием ракурсов. Интересно, что задняя часть автомобиля, судя по всему, имеет 2 разных варианта оформления - не исключено, что это версии для разных стран.
 
По данным дилерской компании Sanko Auto, новинка получит пакет безопасности Toyota Safety Sense P.
 
Сейчас на российском рынке Prado пользуется стабильным спросом. Так, по итогам 2016 года реализовано более 14 500 экземпляров. Минимальная стоимость внедорожника в России составляет 1 990 000 рублей. При этом, «топовая» версия с АКПП и самым мощным мотором обойдется вдвое дороже - от 3 910 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Land Cruiser Prado Элеганс 4.0 АТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин282
Объем двигателя3956
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.5
Загородный цикл8.4
Смешанный цикл10.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Новый Toyota Land Cruiser Prado рассекретили в Instagram
На снимках видно, что внедорожник получил новые бампера, другую решетку радиатора и оптику. Внешность нового джипа очень похожа на Land Cruiser 200, а сам внедорожник относится к 2018 модельному году. Под капотом находится «атмосферник» объемом 2,7 литра с отдачей 163 л.с. Помимо этого, покупатель сможет выбрать и более мощную версию, оборудованную 2,8-литровым дизельным турбодвижком, генерирующим 177 л.с. Внедорожник будет выходить исключительно в полноприводном варианте.{{model_1292}}Напомним, что обновленный Prado ранее был показан в буклетах на одной из закрытых презентаций. Свежая порция изображений внедорожника, появившаяся в Instagram, отличается лучшим качеством и разнообразием ракурсов. Интересно, что задняя часть автомобиля, судя по всему, имеет 2 разных варианта оформления - не исключено, что это версии для разных стран. По данным дилерской компании Sanko Auto, новинка получит пакет безопасности Toyota Safety Sense P. Сейчас на российском рынке Prado пользуется стабильным спросом. Так, по итогам 2016 года реализовано более 14 500 экземпляров. Минимальная стоимость внедорожника в России составляет 1 990 000 рублей. При этом, «топовая» версия с АКПП и самым мощным мотором обойдется вдвое дороже - от 3 910 000 рублей.
2017-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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