14
24 апреля 2017, 15:11
Новый Volkswagen Amarok показан миру
Amarok 2017 модельного года стал другим и в плане технологического, и силового оснащения, дизайн же остался прежним, за исключением отдельных черт, над которыми поработали дизайнеры.
У модели пересмотрен вид фар и радиаторная решетка, остальной облик сохранен. Что касается прочих характеристик, то наиболее существенной стала увеличенная грузоподъемность (точнее, способность перевозить большую массу, нежели прежде). Авто способно доставить 864 кг, при этом общая масса транспортного средства составляет 2 216 кг, что на 122 кг больше, чем предыдущая версия.
Под капотом Amarok 2017 модельного года расположен 3-литровый турбированный двигатель, который оснащен сразу 6-ю цилиндрами и функционирует исключительно на дизельном топливе. Силовая установка способна развивать мощность 165 л.с. и 550 нм крутящего момента, при этом, чтобы достичь максимальных показателей достаточно 2 000-2 500 оборотов в минуту. В тандеме с силовой установкой функционирует 8-ступенчатый «автомат».
В салоне Amarok нынешнего модельного года появились розетка на 12 вольт, устройство Bluetooth, разъемы для AUX и USB, а также мультимедийная установка, представляющая собой большой сенсорных дисплей. Она способна интегрироваться со многими современными гаджетами, благодаря поддержке таких систем, как Android Auto и Apple CarPlay.
Обновленный Amarok доступен в дилерских центрах ряда стран, но информации о российских поставках пока нет. На новинку заявлена цена 68 000 долларов в максимальной комплектации, также есть версии попроще, за которые просят 56 000 и 62 000 долларов.
В базовую комплектацию обновленного пикапа входят двухзонный климат-контроль, 6,3-дюймовая мультимедийная система, цифровое радио, автоматические фары и стеклоочистители, светодиодные ходовые огни, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, система навигации, кожаная отделка рулевого колеса.
Разработчики полностью пересмотрели систему безопасности, оснастив пикап специальными датчиками, которые фиксируют окружающие автомобиль события и детали. Так, стоит выделить новую систему мониторинга «слепых» зон и подушки безопасности, которые в случае ЧП на дороге сохранят колени водителя и переднего пассажира.
Комплектации и технические характеристики
|Volkswagen Amarok Trendline 2.0 MT 4×4
|Volkswagen Amarok Trendline 2.0 MT 4×4
|Год выпуска, с
|2010
|2010
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|пикап 4 дв. Double Cab
|пикап 4 дв. Double Cab
|Количество дверей/мест
|4
|4
|Тип двигателя
|дизель
|дизель
|Мощность, л.с./ об/мин
|180 / 132 при 4000
|180 / 132 при 4000
|Объем двигателя
|1968
|1968
|Тип трансмисии
|механика 6
|механика 6
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|9.8
|9.8
|Загородный цикл
|7
|7
|Смешанный цикл
|8
|8
|Топливо
|ДТ
|ДТ
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