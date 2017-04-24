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24 апреля 2017, 15:11

Новый Volkswagen Amarok показан миру

Amarok 2017 модельного года стал другим и в плане технологического, и силового оснащения, дизайн же остался прежним, за исключением отдельных черт, над которыми поработали дизайнеры.
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У модели пересмотрен вид фар и радиаторная решетка, остальной облик сохранен. Что касается прочих характеристик, то наиболее существенной стала увеличенная грузоподъемность (точнее, способность перевозить большую массу, нежели прежде). Авто способно доставить 864 кг, при этом общая масса транспортного средства составляет 2 216 кг, что на 122 кг больше, чем предыдущая версия.
 
Под капотом Amarok 2017 модельного года расположен 3-литровый турбированный двигатель, который оснащен сразу 6-ю цилиндрами и функционирует исключительно на дизельном топливе. Силовая установка способна развивать мощность 165 л.с. и 550 нм крутящего момента, при этом, чтобы достичь максимальных показателей достаточно 2 000-2 500 оборотов в минуту. В тандеме с силовой установкой функционирует 8-ступенчатый «автомат».
 
В салоне Amarok нынешнего модельного года появились розетка на 12 вольт, устройство Bluetooth, разъемы для AUX и USB, а также мультимедийная установка, представляющая собой большой сенсорных дисплей. Она способна интегрироваться со многими современными гаджетами, благодаря поддержке таких систем, как Android Auto и Apple CarPlay.
 
Обновленный Amarok доступен в дилерских центрах ряда стран, но информации о российских поставках пока нет. На новинку заявлена цена 68 000 долларов в максимальной комплектации, также есть версии попроще, за которые просят 56 000 и 62 000 долларов.
 
В базовую комплектацию обновленного пикапа входят двухзонный климат-контроль, 6,3-дюймовая мультимедийная система, цифровое радио, автоматические фары и стеклоочистители, светодиодные ходовые огни, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, система навигации, кожаная отделка рулевого колеса.
 
Разработчики полностью пересмотрели систему безопасности, оснастив пикап специальными датчиками, которые фиксируют окружающие автомобиль события и детали. Так, стоит выделить новую систему мониторинга «слепых» зон и подушки безопасности, которые в случае ЧП на дороге сохранят колени водителя и переднего пассажира.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Amarok Trendline 2.0 MT 4×4Volkswagen Amarok Trendline 2.0 MT 4×4
Год выпуска, с2010 2010
Год выпуска, по2016 2016
Кузовпикап 4 дв. Double Cab пикап 4 дв. Double Cab
Количество дверей/мест4 4
Тип двигателядизель дизель
Мощность, л.с./ об/мин180 / 132 при 4000 180 / 132 при 4000
Объем двигателя1968 1968
Тип трансмисиимеханика 6 механика 6
Приводполный полный
Городской цикл9.8 9.8
Загородный цикл7 7
Смешанный цикл8 8
ТопливоДТ ДТ
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Amarok
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Серый Фил
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ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
ole0666
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Мне очень понравилась машина по рекламе.Но увы после покупки через 2 месяца оказалось машина не дороботонной, не докомплектовоной.Реклама несоотвествует его состоянии.На сегодняшний день машина стоит в гараже 3-ие сутки по причине стеклоочистителей В г.Сочи нет не одной диллерской компании. Жители: г ...
Анастасия
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Новый Volkswagen Amarok показан миру
У модели пересмотрен вид фар и радиаторная решетка, остальной облик сохранен. Что касается прочих характеристик, то наиболее существенной стала увеличенная грузоподъемность (точнее, способность перевозить большую массу, нежели прежде). Авто способно доставить 864 кг, при этом общая масса транспортного средства составляет 2 216 кг, что на 122 кг больше, чем предыдущая версия. Под капотом Amarok 2017 модельного года расположен 3-литровый турбированный двигатель, который оснащен сразу 6-ю цилиндрами и функционирует исключительно на дизельном топливе. Силовая установка способна развивать мощность 165 л.с. и 550 нм крутящего момента, при этом, чтобы достичь максимальных показателей достаточно 2 000-2 500 оборотов в минуту. В тандеме с силовой установкой функционирует 8-ступенчатый «автомат». В салоне Amarok нынешнего модельного года появились розетка на 12 вольт, устройство Bluetooth, разъемы для AUX и USB, а также мультимедийная установка, представляющая собой большой сенсорных дисплей. Она способна интегрироваться со многими современными гаджетами, благодаря поддержке таких систем, как Android Auto и Apple CarPlay. Обновленный Amarok доступен в дилерских центрах ряда стран, но информации о российских поставках пока нет. На новинку заявлена цена 68 000 долларов в максимальной комплектации, также есть версии попроще, за которые просят 56 000 и 62 000 долларов. В базовую комплектацию обновленного пикапа входят двухзонный климат-контроль, 6,3-дюймовая мультимедийная система, цифровое радио, автоматические фары и стеклоочистители, светодиодные ходовые огни, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, система навигации, кожаная отделка рулевого колеса. Разработчики полностью пересмотрели систему безопасности, оснастив пикап специальными датчиками, которые фиксируют окружающие автомобиль события и детали. Так, стоит выделить новую систему мониторинга «слепых» зон и подушки безопасности, которые в случае ЧП на дороге сохранят колени водителя и переднего пассажира.
2017-04-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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