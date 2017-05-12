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12 мая 2017, 14:39

Новый Volkswagen Polo увидит мир летом

Volkswagen обещает представить в июне нынешнего года новое поколение модели Polo, а уже в августе презентует компактный кроссовер T-ROC и гибрид Phideon PHEV. Но это не все ближайшие новинки автопроизводителя.
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Выход модели Volkswagen Virtus – седана Polo для рынков Южной Америки, а также нового поколения кроссовера Touareg предполагаются в ноябре. Последней новой моделью производителя, которую покажут в этом году, окажется новое поколение Jetta. Премьера состоится, предположительно, в декабре.
 
Некоторые модели, напротив, уходят с производства – в частности, больше не стоит ожидать новых поколений хэтчбеков Beetle и Scirocco. Причиной стала низкая заинтересованность ими со стороны покупателей и высокие издержки на создание.
 
В то же время, возможно, выпуск Beetle Convertible продолжится, поскольку модель может остаться единственным кабриолетом в линейке марки после отказа от кузова с мягким верхом в новом поколении Golf.
 
В более далеких планах автопроизводителя - 19 новых кроссоверов под брендами Volkswagen, Seat, Skoda и другими, входящими в состав Volkswagen Group. Только до конца 2018 году на рынок выйдет 7 новых моделей сегмента SUV.
 
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Отметим, что свежая генерация Polo создана на платформе MQB A0, которая способствовала снижению веса хэтчбека и увеличению внутреннего пространства. Новое поколение Polo оснащено большим сенсором системы мультимедиа, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto.
 
Автомобиль будет снабжен 65-115-сильными 3-цилиндровыми двигателями объемом 1 литр, а также 4-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра и функцией остановки части цилиндров при маленькой нагрузке.
 
Этот же двигатель использован в модернизированной модели Golf, где его производительность составила 130 или 150 л.с. Дизельные двигатели новинки будут представлены 80, 95 и, возможно, 110-сильными установками объемом 1,6 литра с 5, 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом» DSG.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Polo Trendline 1.6 MTVolkswagen Jetta Trendline 1.6 MT
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовседан седан
Количество дверей/мест4/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин110 110
Объем двигателя1598 1598
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Механическая 5-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл7.8 8.2
Загородный цикл4.6 5.2
Смешанный цикл5.8 6.3
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Поло Седан, Джетта

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Новый Volkswagen Polo увидит мир летом
Выход модели Volkswagen Virtus – седана Polo для рынков Южной Америки, а также нового поколения кроссовера Touareg предполагаются в ноябре. Последней новой моделью производителя, которую покажут в этом году, окажется новое поколение Jetta. Премьера состоится, предположительно, в декабре. Некоторые модели, напротив, уходят с производства – в частности, больше не стоит ожидать новых поколений хэтчбеков Beetle и Scirocco. Причиной стала низкая заинтересованность ими со стороны покупателей и высокие издержки на создание. В то же время, возможно, выпуск Beetle Convertible продолжится, поскольку модель может остаться единственным кабриолетом в линейке марки после отказа от кузова с мягким верхом в новом поколении Golf. В более далеких планах автопроизводителя - 19 новых кроссоверов под брендами Volkswagen, Seat, Skoda и другими, входящими в состав Volkswagen Group. Только до конца 2018 году на рынок выйдет 7 новых моделей сегмента SUV. {{material_119124}} Отметим, что свежая генерация Polo создана на платформе MQB A0, которая способствовала снижению веса хэтчбека и увеличению внутреннего пространства. Новое поколение Polo оснащено большим сенсором системы мультимедиа, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль будет снабжен 65-115-сильными 3-цилиндровыми двигателями объемом 1 литр, а также 4-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра и функцией остановки части цилиндров при маленькой нагрузке. Этот же двигатель использован в модернизированной модели Golf, где его производительность составила 130 или 150 л.с. Дизельные двигатели новинки будут представлены 80, 95 и, возможно, 110-сильными установками объемом 1,6 литра с 5, 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом» DSG.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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