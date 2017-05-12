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12 мая 2017, 14:39
Новый Volkswagen Polo увидит мир летом
Volkswagen обещает представить в июне нынешнего года новое поколение модели Polo, а уже в августе презентует компактный кроссовер T-ROC и гибрид Phideon PHEV. Но это не все ближайшие новинки автопроизводителя.
Выход модели Volkswagen Virtus – седана Polo для рынков Южной Америки, а также нового поколения кроссовера Touareg предполагаются в ноябре. Последней новой моделью производителя, которую покажут в этом году, окажется новое поколение Jetta. Премьера состоится, предположительно, в декабре.
Некоторые модели, напротив, уходят с производства – в частности, больше не стоит ожидать новых поколений хэтчбеков Beetle и Scirocco. Причиной стала низкая заинтересованность ими со стороны покупателей и высокие издержки на создание.
В то же время, возможно, выпуск Beetle Convertible продолжится, поскольку модель может остаться единственным кабриолетом в линейке марки после отказа от кузова с мягким верхом в новом поколении Golf.
В более далеких планах автопроизводителя - 19 новых кроссоверов под брендами Volkswagen, Seat, Skoda и другими, входящими в состав Volkswagen Group. Только до конца 2018 году на рынок выйдет 7 новых моделей сегмента SUV.
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Отметим, что свежая генерация Polo создана на платформе MQB A0, которая способствовала снижению веса хэтчбека и увеличению внутреннего пространства. Новое поколение Polo оснащено большим сенсором системы мультимедиа, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto.
Автомобиль будет снабжен 65-115-сильными 3-цилиндровыми двигателями объемом 1 литр, а также 4-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра и функцией остановки части цилиндров при маленькой нагрузке.
Этот же двигатель использован в модернизированной модели Golf, где его производительность составила 130 или 150 л.с. Дизельные двигатели новинки будут представлены 80, 95 и, возможно, 110-сильными установками объемом 1,6 литра с 5, 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом» DSG.
Комплектации и технические характеристики
|Volkswagen Polo Trendline 1.6 MT
|Volkswagen Jetta Trendline 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|седан
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|110
|110
|Объем двигателя
|1598
|1598
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|7.8
|8.2
|Загородный цикл
|4.6
|5.2
|Смешанный цикл
|5.8
|6.3
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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