27 июня 2017, 07:46
Нужны ли Петербургу охраняемые велопарковки?
Чиновники Санкт-Петербурга решили узнать у населения, насколько актуальным для него будет создание в мегаполисе охраняемых велопарковок. Соответствующий опрос запускает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
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В Санкт-Петербурге планируется провести замеры интенсивности велосипедного движения. Делаться это будет в ...Читать далее
- «Станция метро Крестовский остров – Левашовский проспект – набережная реки Карповки (до Гренадерского моста)»;
- «Набережная реки Фонтанки (чётная и нечётная стороны) на участке от реки Невы до улицы Гороховой»;
- велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны;
- «Гражданский пр. – Центр (до Гренадерского моста)»;
- «Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)».
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам. Мне делали в auto-motive? Всем советуюЭ, ссылка http:// avtovinilspb.ru
Недавно покупал здесь машину, в целом почти все понравилось. Менеджер практически сразу подошел и помогал с выбором автомобиля, рассказывал про все нюансы машины и недочеты. Когда я все же принял решение покупать авто, то оформление документов заняло от силы 2 часа, чему я был очень рад, так как рассчитывал ...
Спасибо+за+обзор+
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