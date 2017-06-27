27 июня 2017, 07:46

Нужны ли Петербургу охраняемые велопарковки?

Чиновники Санкт-Петербурга решили узнать у населения, насколько актуальным для него будет создание в мегаполисе охраняемых велопарковок. Соответствующий опрос запускает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
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Полученные ответы планируется использовать в работе над перспективными проектами в сфере развития велосипедной инфраструктуры Северной столицы. В текущем году в городе будут реализованы 5 веломаршрутов. Они, по информации чиновников КРТИ, представляют собой связную велосипедную сеть:

- «Станция метро Крестовский остров – Левашовский проспект – набережная реки Карповки (до Гренадерского моста)»;
- «Набережная реки Фонтанки (чётная и нечётная стороны) на участке от реки Невы до улицы Гороховой»;
- велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны;
- «Гражданский пр. – Центр (до Гренадерского моста)»;
- «Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)».

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
тонирование стекол
Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам. Мне делали в auto-motive? Всем советуюЭ, ссылка http:// avtovinilspb.ru
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Нужны ли Петербургу охраняемые велопарковки?
{{material_119376}} Полученные ответы планируется использовать в работе над перспективными проектами в сфере развития велосипедной инфраструктуры Северной столицы. В текущем году в городе будут реализованы 5 веломаршрутов. Они, по информации чиновников КРТИ, представляют собой связную велосипедную сеть:- «Станция метро Крестовский остров – Левашовский проспект – набережная реки Карповки (до Гренадерского моста)»;- «Набережная реки Фонтанки (чётная и нечётная стороны) на участке от реки Невы до улицы Гороховой»;- велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны;- «Гражданский пр. – Центр (до Гренадерского моста)»;- «Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)».
2017-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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