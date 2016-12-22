О возможной наледи на дорогах расскажут новые метеостанции
Вконтакте
Facebook
На региональных автотрассах «Зуево - Новая Ладога», «Стрельна - Кипень - Гатчина», «Зеленогорск - Приморск - Выборг», «Осиновая Роща - Магистральная», «Санкт-Петербург - Ручьи», «Санкт-Петербург - Парголово-Огоньки», «Санкт-Петербург - Кировск» и «Санкт-Петербург - Морье», а также на подъезде к Бокситогорску установлены современные погодные датчики.
Станции снабжены видеокамерами, которые в режиме реального времени транслируют изображение в диспетчерскую службу ГКУ «Ленавтодор». Оборудование одновременно анализирует 13 метеорологических показателей, включая скорость и направление ветра, атмосферное давление, температуру воздуха и поверхности автомобильной дороги.
Полученные данные позволяют прогнозировать образование наледи, снежных накатов, даёт возможность точно рассчитать необходимое количество реагентов для обработки дорожного полотна.
Наличие видеофиксации также позволит дополнительно контролировать работу подрядных организаций, отвечающих за уборку и содержание трасс.
Если будет от 700тр сразу куплю. Фиатовцы должны понимать, если цена будет одинаковая с конкурентами, то "успех" будет аналогичен прошлому. Не котируется у нас Фиат, автомобили не ликвидные. Если хотите продавать, то кроме как ценой, привлечь не удастся. Характеристики примерно у всех одинаковые, дизайн ...
По словам менеджера кондиционер добавляет 500000 рублей. Бред полнейший. Мы потому и не купили Punto в свое время, так как были только максимальные комплектации да еще и с какими то ненужными допами. В итоге катаемся на Пежо с климатконтролем за более меньшие деньги. Пишут дешевле и оснащеннее L200, ...
О возможной наледи на дорогах расскажут новые метеостанции
Станции снабжены видеокамерами, которые в режиме реального времени транслируют изображение в диспетчерскую службу ГКУ «Ленавтодор». Оборудование одновременно анализирует 13 метеорологических показателей, включая скорость и направление ветра, атмосферное давление, температуру воздуха и поверхности автомобильной дороги. Полученные данные позволяют прогнозировать образование наледи, снежных накатов, даёт возможность точно рассчитать необходимое количество реагентов для обработки дорожного полотна. Наличие видеофиксации также позволит дополнительно контролировать работу подрядных организаций, отвечающих за уборку и содержание трасс.
В избранное