22 декабря 2016, 16:04

О возможной наледи на дорогах расскажут новые метеостанции

На региональных автотрассах «Зуево - Новая Ладога», «Стрельна - Кипень - Гатчина», «Зеленогорск - Приморск - Выборг», «Осиновая Роща - Магистральная», «Санкт-Петербург - Ручьи», «Санкт-Петербург - Парголово-Огоньки», «Санкт-Петербург - Кировск» и «Санкт-Петербург - Морье», а также на подъезде к Бокситогорску установлены современные погодные датчики.
Станции снабжены видеокамерами, которые в режиме реального времени транслируют изображение в диспетчерскую службу ГКУ «Ленавтодор». Оборудование одновременно анализирует 13 метеорологических показателей, включая скорость и направление ветра, атмосферное давление, температуру воздуха и поверхности автомобильной дороги.
 
Полученные данные позволяют прогнозировать образование наледи, снежных накатов, даёт возможность точно рассчитать необходимое количество реагентов для обработки дорожного полотна.
 
Наличие видеофиксации также позволит дополнительно контролировать работу подрядных организаций, отвечающих за уборку и содержание трасс.

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О возможной наледи на дорогах расскажут новые метеостанции
Станции снабжены видеокамерами, которые в режиме реального времени транслируют изображение в диспетчерскую службу ГКУ «Ленавтодор». Оборудование одновременно анализирует 13 метеорологических показателей, включая скорость и направление ветра, атмосферное давление, температуру воздуха и поверхности автомобильной дороги. Полученные данные позволяют прогнозировать образование наледи, снежных накатов, даёт возможность точно рассчитать необходимое количество реагентов для обработки дорожного полотна.  Наличие видеофиксации также позволит дополнительно контролировать работу подрядных организаций, отвечающих за уборку и содержание трасс.
2016-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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