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17 мая 2017, 12:40

Объем махинаций с ОСАГО вырос

По итогам прошлого года мошенники и автовладельцы, которые фальсифицировали повреждения, получили половину страховых выплат по полису ОСАГО. Такие данные приводят в Национальном агентстве финансовых исследований.
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Сейчас страховые мошенники предпочитают действовать через суд. Как говорит президент Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, на данный момент на рынке зафиксированы целые организованные преступные группы. За год число махинаций в этом отношении выросло на 7%.

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Всего же в прошлом году объем страховых выплат по ОСАГО по решению суда составил 13,142 млрд рублей. При этом объем нестраховых выплат достиг 13,159 млрд рублей. Страховщики считают, что решить проблему можно только с помощью введения натурального ОСАГО, однако защитники прав автомобилистов выступают против этого.

Законопроект фактически отбирает у человека выбор, как ремонтироваться и где. Зачастую «гаражные» мастера справляются с работой лучше любого дилера, или, например, ремонт может осуществить сам автовладелец. Наконец, его в принципе могут не смущать вмятины на бампере. По факту же его принудят идти ремонтироваться в рекомендованную компанию.

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Объем махинаций с ОСАГО вырос
Сейчас страховые мошенники предпочитают действовать через суд. Как говорит президент Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, на данный момент на рынке зафиксированы целые организованные преступные группы. За год число махинаций в этом отношении выросло на 7%.{{material_117658}} Всего же в прошлом году объем страховых выплат по ОСАГО по решению суда составил 13,142 млрд рублей. При этом объем нестраховых выплат достиг 13,159 млрд рублей. Страховщики считают, что решить проблему можно только с помощью введения натурального ОСАГО, однако защитники прав автомобилистов выступают против этого.Законопроект фактически отбирает у человека выбор, как ремонтироваться и где. Зачастую «гаражные» мастера справляются с работой лучше любого дилера, или, например, ремонт может осуществить сам автовладелец. Наконец, его в принципе могут не смущать вмятины на бампере. По факту же его принудят идти ремонтироваться в рекомендованную компанию.{{vote_76}}
2017-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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