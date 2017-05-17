Объем махинаций с ОСАГО вырос
Сейчас страховые мошенники предпочитают действовать через суд. Как говорит президент Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, на данный момент на рынке зафиксированы целые организованные преступные группы. За год число махинаций в этом отношении выросло на 7%.
Всего же в прошлом году объем страховых выплат по ОСАГО по решению суда составил 13,142 млрд рублей. При этом объем нестраховых выплат достиг 13,159 млрд рублей. Страховщики считают, что решить проблему можно только с помощью введения натурального ОСАГО, однако защитники прав автомобилистов выступают против этого.
Законопроект фактически отбирает у человека выбор, как ремонтироваться и где. Зачастую «гаражные» мастера справляются с работой лучше любого дилера, или, например, ремонт может осуществить сам автовладелец. Наконец, его в принципе могут не смущать вмятины на бампере. По факту же его принудят идти ремонтироваться в рекомендованную компанию.
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